Carrizo-Spiegel, el control sobre Tocumen S.A.

Entornointeligente.com /

Raffoul Arab, es solo la cabeza del poder que logró montar el vicepresidente José Gabriel Carrizo a lo interno de Tocumen S.A., empresa estatal que maneja las riendas del aeropuerto internacional de Panamá.

Detrás de ello se manejan millones de dólares en contrataciones públicas, se asignan los codiciados Duty Free de la terminal y se adjudican millonarios contratos que entran en disputa abierta se irregularidades expuestas por las mismas empresas participantes, tal es el caso de la licitación para el contrato de aseo y limpieza del aeropuerto por más de 14 millones de dólares.

Pero desde el inicio Carrizo tomó el control de Tocumen S.A. no solo colocando a Arab como gerente general, sino también a los familiares directos de su esposa: Julieta Spiegel.

También incluyeron a amistades que fueron parte, como socios o colaboradores, del Grupo Spiegel.

Esto le ha dado el control a Carrizo de todo lo que se mueve por Tocumen S.A.. Este medio envió ayer un cuestionario a Arab preguntándole por su vínculo con la familia Spiegel y el nombramiento de otros cuatros puestos claves, pero el funcionario publico guardó silencio.

Estas fueron las preguntas que Arab no respondió: Cuál es su vinculo familiar con la familia Spiegel? ¿Qué conexión tiene usted en el pasado con Elías Bardayán, Rómulo Gruber; Ramses Váldez y Nicolás Vargas, todos nombrados en su administración en puestos claves en Tocumen S.A.? ¿Conoce usted que todos ellos son parte del Club 20-30 de Santiago y en algunos de los casos han sido socios o trabajadores del Grupo Spiegel?.

Fabio Pino, de la oficina de Comunicación de Tocumen S.A., dijo que él no maneja temas personales y que todo lo inherente con el aeropuerto de Tocumen y viajes él si podía hacer las gestiones pertinentes.’

14 millones de dólares es el monto del contrato para aseos y limpieza en Tocumen S.A.

6 mil dólares mensuales es el salario que gana Elías Bardayán en Tocumen S.A.

«Según veo es un tema personal con el señor gerente y ese tema yo no lo canalizo. Los temas personales del señor gerente yo no me meto en eso, yo veo todo lo que es el entorno con el aeropuerto en aspectos de información, pero ese tema yo no manejo», explicó el relacionista.

Datos oficiales revelan que Raffoul Arab está casado con Ana Orozco Spiegel y también es parte del Club 20-30 de Santiago.

Mientras que Elías Bardayán, nombrado asesor principal de Arab con 6 mil dólares mensuales, registra como socio de Raúl Spiegel Arab, además de pertenecer al Club 20-30 de Santiago.

A la lista se suma Rómulo Gruber, nombrado director nacional de mantenimiento de Tocumen S.A.. Gruber sería cuñado de Raúl Spiegel (hijo) y también es miembro del club 20-30 de Santiago.

Ramses Valdéz, es otra de las fichas del círculo del vicepresidente en Tocumen S.A.. Váldez está nombrado como vicepresidente de concesiones en Tocumen S.A., quizás el segundo puesto más importante para controlar las contrataciones y negocios.

El circulo de poder en Tocumen S.A. lo completa Nicolás Vargas, nombrado como subadministrador. Vargas es reportado como excolaborador del grupo Spiegel y también es parte del Club 20-30 de Santiago, provincia de Veraguas.

Carrizo y su cuñado Julio Spiegel también controlarían las aplicaciones cibernéticas que el Gobierno implementó para atender la vacunación, el programa Panamá Solidario y lo que fue el inicio del Combustible Solidario, Panamá Digital, entre otras apps.

Todo con el aval de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental. Carrizo también controla otras entidades como la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), pero sin la presencia de los Spiegel.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com