Carrillo y el Leganés, pendientes de la decisión del Southampton – AS.com

Entornointeligente.com /

El futuro de Guido Carrillo (Magdalena, Argentina, 28 años) apunta lejos del Southampton . Así lleva desde que arrancó el verano. El delantero se presentó a la pretemporada del equipo inglés, pero pronto lo apartaron de la rutina del resto de sus compañeros. No viajó a Austria e incluso desapareció de la web, aunque recientemente ha sido rescatado, eso sí, sin lucir dorsal sencillamente porque no lo tiene. Los ‘Saints’ no cuentan con él, pero tampoco lo dejarán salir fácilmente. Malas noticias para el Leganés , que lo mantiene como una de las prioridades en el mercado estival.

Los pepineros ya contaron con el ariete la temporada pasada cuando el equipo inglés lo cedió a Butarque. Entonces todo fue mucho más rápido porque Carrillo inició la pretemporada bajo las órdenes de Mauricio Pellegrino , el hombre que lo fichó para el Southampton en enero de 2018 y el que lo rescató de la Premier hace un año.

Esta vez está siendo mucho más difícil porque los ingleses pretenden vender y recaudar una cifra que pueda acercarse lo máximo posible a los 20 millones de euros que invirtieron en su traspaso desde el Mónaco. Ahora Guido tiene un valor (según Transfermarkt) de 7,5 millones . El objetivo, por tanto, está más que complicado.

Guido Carrillo Southampton Delantero Argentina Estadísticas Todo dependerá del Southampton Leganés y Carrillo llevan negociando todo el verano los términos en los que se podría producir su rentrée a Butarque porque el jugador tiene un salario elevado y al sur de la capital pretenden reducirlo para que pueda retornar. Pese a estos problemas, parece que ambas partes están por la labor de entenderse.

Pero la última palabra no será suya, sino del Southampton, al que el Leganés ha planteado un nuevo préstamo y e incluso una oferta de compra, eso sí, de un valor mucho menor que el que pretenden el club inglés. Si finalmente los de la Premier ceden, Carrillo tiene bastantes papeletas para retornar a España . También lo siguen en Argentina. En Boca llevan semanas soñando con su fichaje para suplir a Benedetto.

Leganés España Noticias Estadísticas La cercanía del mercado en Inglaterra ( se clausura este jueves a las 18:00 ) podría ayudar al adiós del futbolista, aunque tampoco tiene por qué ser relevante toda vez que el Southampton no necesita incorporar un refuerzo para suplir a Carrillo. Sólo sacarlo del plantel y para eso tiene de plazo hasta el 2 de septiembre, cuando cierra el mercado en España.

Entre tanto, e l jugador sigue pasando el máximo tiempo que puede en Madrid , dónde disfruta de sus amistades y, quién sabe, también de la posibilidad no muy lejana de volver a jugar con la blanquiazul del Leganés.

LINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com