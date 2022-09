Carrillo sobre isla ofrecida por Cynthia: «Preocupa que se lancen iniciativas sin ver lo que se está haciendo»

Entornointeligente.com /

El ministro del Interior, Patricio Carrillo ha dicho, este martes, en referencia a la isla ofrecida por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, que «le preocupa que se lancen iniciativas sin antes ver lo que se está haciendo» .

«Habrá que mirar si en términos de derechos humanos (es factible…), porque a la isla tendrán que ir defensores técnicos, visitas, tendrán que verse muchos mecanismos», ha dicho Carrillo al periodista Lenín Artieda, de la cadena Ecuavisa.

«¿Por qué no debatimos la posibilidad de tener un sistema penitenciario privado desde un modelo en que el Estado se haga cargo de las personas que por propia voluntad son parte de las organizaciones criminales y otro para aquellos que por equivocación o por error tienen que pagar una pena en un sistema mixto donde los municipios tengan competencia? ¿Por qué no pensamos en una cárcel militar para los grandes delincuentes que no muestran una voluntad de rehabilitación? O la misma isla, que nada se descarta, pero sentémonos a debatirlo, porque este no es un tema de lanzarlo electoralmente o de manera populista «, ha dicho Carrillo.

LINK ORIGINAL: La Republica

