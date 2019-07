Carrera: “Hay que construir la victoria, hay que salir al encuentro con los habitantes”

Entornointeligente.com /

El senador del MPP Charles Carrera afirmó que en esta campaña se enfrentarán dos modelos de país, uno “serio y responsable” y que “no dice cualquier cosa”, representado por el Frente Amplio, y otro que es el que lideran “Mieres, Lacalle y Talvi” cuyo único objetivo es “sacar del gobierno al Frente Amplio” y que proponen la “motosierra” o el “shock de austeridad”. Carrera dialogó ayer con el programa Panorama 1410 del multimedio LA REPÚBLICA. En el caso del candidato del Partido Nacional, señaló que ahora plantea “revisar la negociación” con UPM, la mayor inversión en la historia del Uruguay, lo que marca, según Carrera, “una forma de posicionarse ante el progreso del país”. Calificó como un “hito” la instalación de la segunda planta de UPM y afirmó que esto ocurre “porque el Uruguay tiene estabilidad institucional, seguridad jurídica; lo que demuestra que hay políticas de Estado”. Por otra parte, afirmó que la reforma constitucional de Larrañaga “es un camino equivocado que traerá nuevos problemas” y agregó que si se deroga la ley trans, sería un “retroceso”.

1- En el día de ayer, tanto el ministro de Economía Danilo Astori como el presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez, se manifestaron preocupados por la posición que tomaría un eventual gobierno de Lacalle Pou con respecto a los entes públicos. ¿Cómo lo percibe usted?

Estamos en época electoral, y en esta época vemos el proyecto país que cada uno de los partidos está proponiendo. Lo que hay que analizar es que tenemos un partido político que está en el gobierno, que se propone hacer que el país funcione, desde el año 2005 hasta la fecha. Cuando asumimos teníamos un país que no tenía viabilidad. El 100% de lo que ingresaba estaba comprometido, estaba endeudado. Teníamos compromisos internacionales, deuda con el FMI, y hoy tenemos deuda soberana. El 90% de la deuda era en dólares, y hoy es en moneda nacional. Como nunca ha crecido la economía.

2 — En esos dos modelos de país, ¿a cuál se adhiere el FA?

En estos dos proyectos de país, nosotros tenemos un partido político serio y responsable, que no dice cualquier cosa. Los otros proponen la “motosierra”, el shock de austeridad, etc. Nosotros proponemos que el país siga buscando inversiones, que siga creciendo. Seguir incluyendo a nuestros habitantes para que tengan mejores condiciones y perspectivas de vida. Mejorar el sistema educativo, mejorar las políticas de seguridad pública. La diferencia está ahí.

3- Quizás también en la forma en que se hacen negocios e inversiones, como con UPM

Lacalle dijo que iba a revisar la negociación. Eso está marcando una forma de posicionarse ante el progreso del país. Porque es muy importante lo que aconteció en estos días. UPM en plena campaña electoral ratifica el camino de la inversión. Y esto pasa porque el Uruguay tiene estabilidad institucional, seguridad jurídica. Lo que demuestra que hay políticas de Estado. Como nunca se reciben inversiones extranjeras, como en estos días que UPM confirmó su inversión. Eso marca un hito.

4 — ¿Siente que los partidos competidores han tomado un discurso único con respecto a UPM?

Hasta el Partido Independiente ha tomado la opción de sacar al gobierno del FA. Se ve que están articulando, con reuniones de Mieres, Lacalle y Talvi. Habrá que esperar. En octubre se verá cómo termina ese proceso, y qué rol ocupará cada partido. Creo que ese no es el camino, el camino debe ser que cada partido presente sus ideas, sus programas. Y no que el único programa de este arco sea el de sacar al FA del gobierno. Hay que ver cuáles son los programas de gobiernos para discutir y debatir con los habitantes, con nuestra ciudadanía.

5- ¿Qué camino seguirán tomando en esta elección para que la gente los vote?

Hay que construir la victoria. Hay que salir al encuentro con los habitantes. Y poner en consideración lo que se pone en cuestión, y que la gente reflexione. Estamos en una etapa en la cual vivimos mucho la inmediatez, el momento, pero hay que reflexionar. Hay que reflexionar con lo que tenemos hoy, avances muy importantes que se han logrado con los gobiernos del FA. Reflexionar sobre lo importante que son los consejos de salarios, que haya discusión y crecimiento de los salarios. El salario del 2005 a la fecha creció un 58% por encima del IPC. Eso antes no existía. En su momento se planteó flexibilizar los consejos de salarios, y se dejaron de convocar. Y solo en un sector muy pequeño de la población funcionaron los consejos de salarios.

6 — ¿Se piensa ir a convocar a la gente, tener más un “cara a cara”?

Hay que salir al encuentro de las personas, y hay que comparar lo que pasa en Uruguay, en la región y en el mundo. En Uruguay la economía sigue creciendo. Y eso es un dato inédito. Desde el año 1870 a la fecha nunca existieron 16 años de crecimiento ininterrumpidos de la economía. Mientras hay debacle en la región, y otras economías, como la de Argentina, están estancadas y aumenta la pobreza, en Uruguay no. Acá algo se hizo diferente, y eso lo debemos plantear a nuestros habitantes. Analizándolo desde el lado de la salud, el sistema de salud en su momento eran 700.000 personas, y hoy con el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) hay más de 2.700.000 personas, con sus familias. También asumimos compromisos muy fuertes con la vivienda, el empleo, la educación, los fenómenos sociales nuevos de la sociedad, la violencia, la seguridad pública.

7- La reforma constitucional de Larrañaga, ¿va a traer más seguridad?

Lo que se propone en esta reforma constitucional no es el camino. Es un camino equivocado, que no va a resolver los problemas, sino que va a crear nuevos problemas. La participación de militares en la seguridad interna, donde se ha utilizado, lo que ha hecho es aumentar mucho más la violencia y han existido muchos más problemas de seguridad. Los militares no están preparados, no están capacitados para las tareas de seguridad interna. Pero inclusive por cometidos institucionales, los militares están para lo que es la defensa nacional, cuidar la soberanía nacional, defender la integralidad de la República.

8 — No ha funcionado en otros países

El derrotero que sufre América Latina en problema de seguridad es porque hay países que han ido en ese camino de hacer participar a los militares en la seguridad. Y ese camino ha demostrado que aparecen nuevos problemas. Los policías sí están preparados para la problemática de la seguridad, tienen protocolos. Hay que seguir profesionalizando a la policía. Tener una policía preparada para esta época que nos toca vivir. Nosotros debemos militar con todas nuestras fuerzas para que no salga esta reforma. Escuchar a la ciudadanía, reconocer que tenemos problemas de seguridad, pero los caminos para resolver esto no es a través de la participación de los militares, en un tema de seguridad interna. El FA se va a sumar a la campaña por el “No a la Reforma”, articular en la campaña con estos grupos, y vamos a poner todo nuestro empeño militando para que no salga esta reforma. Porque es un camino inadecuado.

9- ¿Cómo trabajará el FA en torno a este debate?

Hay un grupo de diferentes organizaciones sociales que están articulando. EL FA va a sumar sus fuerzas en el conjunto con el resto del colectivo. Está el PIT-CNT, hay organizaciones estudiantiles y otros colectivos, y vamos a sumarnos para militar con todas nuestras fuerzas. Porque creemos que esto puede ser un retroceso, y va a ser un camino inoportuno y equivocado, que no va a traer ningún beneficio para nuestra sociedad, sino todo lo contrario.

El camino para luchar contra los problemas de seguridad y convivencia que hoy tenemos es aplicar políticas integrales y focalizadas, a través de políticas de prevención, disuasión y represión del delito, pero en conjunto con políticas sociales e integrales. Políticas de urbanismo, recuperar espacios. Aplicar un conjunto de políticas policiales en conjunto con la Fiscalía, pero también recuperar esos espacios territoriales, para que haya una convivencia adecuada.

10- ¿Qué opina del prerreferéndum por la ley trans?

La política que hemos desarrollado en el FA es incluir a los colectivos. Este colectivo ha sido históricamente discriminado en nuestra sociedad. Si queremos una sociedad más sana, con mejor convivencia, lo que debemos hacer es incluir a todas las personas que han sido excluidas y discriminadas. Esperemos que no salga este mecanismo para dejar sin efecto la ley, porque sería un retroceso. Nosotros convocamos a que no se vaya a votar.

“La participación de militares en la seguridad interna, donde se ha utilizado, lo que ha hecho es aumentar mucho más la violencia, y han existido muchos más problemas de seguridad. Los militares no están preparados, no están capacitados para las tareas de seguridad interna”.

Política

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com