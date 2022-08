«Carrera contra el tiempo»: Expertos advierten que Chile pierde competitividad en litio mientras Argentina gana terreno

Entornointeligente.com /

El litio es una de las estrellas de la minería y un elemento muy útil para productos farmacéuticos o sistemas de aire acondicionado, pero sin duda, los más importante es que se ha convertido en un material indispensable en la fabricación de baterías de autos, teléfonos, computadores y otras tecnologías.

Actualmente, Chile se posiciona como el segundo mayor productor de litio a nivel mundial (32%). Se ubica después de Australia (46%) y antes de China (10%) y Argentina (7%) según datos del servicio geológico Sernageomin.

Sin embargo, y a pesar de la ventaja comparativa que tiene Chile, expertos advierten que se está perdiendo competitividad en el mercado mundial, y lo vinculan a la falta de legislación que incentive la inversión, a los problemas medioambientales y a la necesidad de acceder a nuevas tecnologías.

Litio en Chile Solo el cono sur de Latinoamérica – Chile, Bolivia, Argentina y Perú – cuenta con las mayores reservas mundiales de litio, cerca del 65%.

En particular solo el Salar de Atacama – el segundo salar más grande del mundo – es un yacimiento de «oro blanco» envidiado por otros países, donde se encuentra más de la mitad de las reservas mundiales de litio.

Las reservas de litio pertenecen al Estado y son explotadas principalmente por la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y la empr esa estadounidense Albemarle, quienes a través de contratos CEOL, se han transformado en los principales actores del rubro.

«Chile está sentado arriba de una montaña de litio y no lo explota, así como Rico McPato». Diego Hernández Pero pese a las evidentes ventajas que tiene Chile para liderar esta prominente industria, los entendidos levantan alarmas por el terreno que está cediendo el país.

Según el banco de inversión estadounidense JP Morgan, al año 2028 Argentina le quitaría a Chile su puesto de segundo productor mundial de litio.

«Chile está sentado arriba de una montaña de litio y no lo explota, así como Rico McPato», aseguró, por su parte, Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Y advirtió que «mientras no hayan cambios legales esto no se va a desarrollar. El Gobierno anunció la creación de la empresa del litio, pero no está muy claro cuál es el objetivo de esa empresa, aparentemente debería ser una empresa que participe accionariamente con los privados en distintos proyectos, pero mientras eso no funcione y no haya claridad sobre eso no va haber ningún proyecto», agregó.

También dijo que es importante el tiempo, ya que «ahora tenemos una oportunidad histórica y que nadie garantiza que esto va a durar eternamente».

«El cobre tiene un futuro de largo plazo, pero el litio hoy está en una posición muy buena, y probablemente en 10 años más siga siendo buena, peor pero en 20 o 30 años más no se sabe cuánto va a valer el tema de las baterías», sentenció.

De igual manera, el presidente de la Sonami, advirtió otro tema que lo «preocupa» y que tiene relación con los permisos ambientales, dado que, «e ste Gobierno no ha aprobado ningún estudio de impacto ambiental para la minería, entonces algunos de los proyectos, incluso de mediana minería, se han rechazado».

A su vez, el presidente de Sorcia Mirnerals en Latinoamérica, Rodrigo Dupoy, en una entrevista en El Mercurio de Calama, se refirió al nuevo proyecto de la firma, y destacó los desafíos medioambientales y la necesidad de aprovechar los recursos, considerando la abundancia de salares.

El también parte de la base de que Chile ya perdió participación a nivel mundial. «Hace cuatro años éramos número uno del mundo, y hoy somos numero dos y creo que seremos número tres en el mercado sobrepasados prontamente por Argentina», dijo.

«Hace cuatro años éramos número uno del mundo, y hoy somos numero dos y creo que seremos número tres en el mercado sobrepasados prontamente por Argentina». Rodrigo Dupoy También afirmó que si «el Gobierno quiere hacer una Empresa Nacional del Litio es muy importante que sea sustentable en su producción, y en ese sentido, nosotros traemos una tecnología que podría ser tremendamente eficiente, pero además hacerla sostenible y sustentable en el tiempo, permitiendo que las generaciones futuras puedan mantener y ver esos paisajes preciosos y sobre todo, cuidando el medio ambiente, la flora y la fauna»

Francisco Rivas Saldaña, director de la Escuela Ingeniería Civil de Minas en la Universidad de Talca , comentó la necesidad de «llegar a acuerdos entre las fuerzas políticas», ya que la «situación es compleja y se ha perdido tiempo y competitividad».

El académico explicó que «durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera se realizó una fallida licitación para explotar litio por 20 años. Hoy, el Gobierno anuncia la creación de una Empresa Nacional del Litio».

«Esta idea tiene que materializarse en el corto plazo, debe ser tomada como una política de estado prioritaria y operada de una manera eficiente con metas claras para lograr revertir esta situación y volver a ser líderes en la producción de este importante elemento estratégico que Chile no debe desperdiciar».

«La demanda por litio en los próximos años será cada vez mayor, lo cual hará aumentar su precio considerablemente, por lo cual, Chile debe estar preparado hoy para esta gran oportunidad financiera en la cual los beneficios tanto económicos como sociales y de desarrollo tecnológico en la extracción y producción de este elemento son enormes y aún inexplorados», finalizó.

