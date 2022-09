Carrazeda de Ansiães: Vilarinho da Castanheira na rede das Aldeias de Portugal

Entornointeligente.com /

Vilarinho da Castanheira, aldeia do concelho de Carrazeda de Ansiães, acabou de entrar para a Rede Nacional de Aldeias de Portugal, uma agremiação de sítios que valorizam e promovem a identidade local.

As Aldeias de Portugal – Associação do Turismo de Aldeia focam-se num turismo rural que se «diferencia da restante oferta» porque quer «proporcionar aos seus visitantes» a «experiência da ruralidade», sempre com «um produto único e inimitável, mais personalizado, que valoriza a hospitalidade, o lazer os usos e costumes».

A rede é composta por 87 lugares do país, em que a «comunidade e actores locais valorizam o passado e os recursos locais», sem esquecer «o conforto e as novas tecnologias», refere-se em comunicado da câmara.

Foto Vilarinho da Castanheira CM Carrazeda de Ansiães

Vilarinho da Castanheira é uma aldeia e sede de freguesia localizada, a cerca de 14,9 km a sudeste da sede de concelho, explica a autarquia. Estende-se do sopé da Serra da Lousa até ao rio Douro «mantendo ainda um vasto território, que lhe advém do facto de ter sido sede de concelho», com mais de meio século de foral.

Os pontos de interesse incluem as «nuances paisagísticas e as formas actualmente existentes de ocupação do solo»: «a norte desenvolve-se a montanha, as terras do granito com culturas como o centeio, as hortas, os pomares e extensas manchas de pinhais e de soutos» e a sul, «as encostas voltadas ao Douro, terras já de xisto onde a vinha e os olivais tomam um papel preponderante na moldagem e organização da paisagem».

Por aqui, existem «alguns vestígios de uma necrópole de sepulturas escavadas na rocha localizada nas imediações da igreja matriz, no local designado localmente como cerca do Fidalgo». Na terra, a «igreja paroquial dedicada a Santa Maria Madalena, a fonte de mergulho da Urraca e algumas casas brasonadas, das quais se destaca a dos Morais Sarmento».

Entre as atracções também o Museu da Memória Rural, que preserva os ofícios e métodos tradicionais de trabalho que estão cada vez mais a desaparecer devido às novas tecnologias». Que não são esquecidas: há documentários para ver e equipamentos para ficar a saber mais sobre o mundo rural.

Foto Museu da Memória Rural de Vilarinho da Castanheira CM Carrazeda de Ansiães Para quem quiser passear em redor desta Aldeia de Portugal, fica a dica: no lugar do Couto, a três quilómetros de Vilarinho, através de um caminho de terra batida sinalizado, poder-se-á atingir um dos mais emblemáticos monumentos da região transmontana» – é a Anta de Vilarinho da Castanheira, também conhecida como Pala da Moura. Por perto, dois moinhos de rodízio recuperados. As estruturas inserem-se num espaço com equipamentos de lazer.

Já no miradouro de Nossa Senhora da Assunção é abrir os olhos para um belo «troço da paisagem vinhateira classificada pela UNESCO como Património da Humanidade».

