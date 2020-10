Adesão à volta às aulas presenciais é baixa em Niterói

Entornointeligente.com /

NITERÓI – As escolas particulares da cidade registraram uma baixa adesão ao retorno das aulas presenciais, autorizado desde a última segunda-feira apenas para o 3º ano do ensino médio. Criticando o excesso de exigências estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que permitiu a reabertura, assinado pela prefeitura com o Ministério Público do Estado Rio de Janeiro (MPRJ) e a Defensoria Pública Estadual, o Sindicato de Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Rio de Janeiro (Sinepe-RJ) estuda entrar na Justiça para que o documento seja revisto.

Pelo novo decreto que flexibiliza a reabertura das escolas, publicado após a assinatura do TAC, ap enas estudantes do 3º ano puderam retomar as aulas presenciais no primeiro momento. As demais séries do segmento serão liberadas por quinzena, de forma gradativa, caso os indicadores relacionados ao plano de transição para o novo normal fiquem estáveis. Não há previsão de volta do ensino fundamental e da educação infantil.

Presidente em exercício do Sinepe-RJ, Luiz Henrique Mansur destaca que o sindicato orientou as escolas associadas a não retornarem por considerar arbitrária a exigência de um termo de compromisso que implica em responsabilidades administrativa, civil e criminal.

—A maioria não reabriu e não vai reabrir nesses termos. É muito ruim voltar com apenas uma turma. Desaconselhamos as escolas a aceitarem essas condições, pois achamos um abuso a educação ser o único segmento que tem que assinar termo de compromisso. Conversamos com o MPRJ, e o nosso setor jurídico está vendo o que fazer para questionar esse absurdo. O município do Rio, por exemplo, está com todos os segmentos da educação abertos. A Prefeitura de Niterói poderia ter feito outra coisa em vez de assinar o TAC, mas como a rede municipal não tem ensino médio para ela está ótimo — diz Mansur

O Colégio Miraflores foi um dos que não aderiram à retomada. Em nota enviada aos responsáveis, a direção afirma que “por mais que a escola esteja preparada, não é possível garantir uma segurança total para professores, alunos e funcionários no espaço escolar”

Também contrário ao TAC, mas por motivos opostos, o Sindicato Estadual dos Professores (Sepe) em Niterói alega falta de segurança no retorno presencial e afirma que vai manter a “greve pela vida”. Na sexta, o governador em exercício Cláudio Castro e o secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt, anunciaram o retorno de turmas do 3º ano do ensino médio da rede estadual para o dia 19

—Protocolos sanitários e de segurança já foram produzidos pelas autoridades competentes, e aguardamos a chegada deles nas escolas públicas, que sequer são limpas — afirma Tatiana Florito, diretora do Sepe em Niterói

Em nota, a Secretaria municipal de Saúde diz que o termo de compromisso previsto no TAC tem como objetivo garantir que a escola se comprometa a cumprir o plano de diretrizes para a retomada, validado junto ao comitê técnico científico, e afirma que não haverá mudanças nas regras. “Com a mudança de estágio para amarelo nível 1, haverá a possibilidade de retomada gradual da educação infantil e fundamental 1 e 2”, acrescenta

