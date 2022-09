Carolina Tohá, la «mujer de hierro» escogida por el Presidente Boric para hacer frente a la crisis de seguridad pública

Entornointeligente.com /

Quienes conocen a la cientista política destacan su carácter y firmeza para hacer frente a procesos complejos en el mismo ministerio que alguna vez estuvo a cargo de su padre, José Tohá, quien fue asesinado por la dictadura militar.»Es dialogante, pero es una mujer de hierro desde una posición de socialismo democrático, y me parece que puede hacer un gran aporte en un momento de enorme desafío para este gobierno», advierte Jaime Gazmuri, exsenador socialista, quien la conoce desde que era pequeña. No obstante, la flamante ministra del Interior también tiene flancos débiles, como fue su responsabilidad política, en la calidad de presidenta del PPD, cuando estalló el escándalo del financiamiento irregular que tuvo su partido por parte de SQM. Además, hoy se encuentra en pleno trámite el juicio de cuentas que instruye la Contraloría por el usos de recursos de la Ley de Subvención Escolar, en el tiempo que fue alcaldesa de Santiago. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

A primera hora de este martes 6 de septiembre se confirmaba como nueva ministra del Interior a Carolina Monserrat Tohá Morales. De esta manera se buscaba dejar en el pasado las polémicas y los errores no forzados que marcaron el periodo de la ya ahora exministra, Izkia Siches. Pero había un problema: el juicio de cuentas que le abrió la Contraloría por el desvío de recursos destinados a la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) mientras fue alcaldesa de Santiago. Un problema que podría acarrear ruido en el futuro, pero que en modo alguno impedía su nombramiento.

Expertos en derecho público fueron claros en precisar esta mañana que el juicio de cuentas no es un proceso judicial sino administrativo, lo que no la inhabilita a Carolina Tohá para asumir y ejercer como nueva ministra del Interior del gobierno de Gabriel Boric, poco más de medio siglo después que lo hiciera su padre, José Tohá, titular de la cartera con Salvador Allende (posteriormente pasó al Ministerio de Defensa), quien fuera trasladado a después del Golpe de Estado a Isla Dawson, Región de Magallanes, donde experimentó los tormentos de sus captores y un severo cuadro de desnutrición que obligó a derivarlo al Hospital Militar de Santiago, lugar donde fue asesinado por estrangulamiento, según pudo precisar la Justicia.

Este es el dato clave en la biografía de Carolina Tohá Morales (1965), la flamante ministra del Interior en reemplazo de Izkia Siches. Quienes la conocen recuerdan que a los ocho años debió partir al exilio en México junto a su familia, retornando en 1979 a Chile. A su regreso, y luego de matricularse en el colegio Francisco de Miranda, conoció a uno de sus principales mentores: Jaime Gazmuri, socialista, quien sería su profesor en ese establecimiento educacional. «Ella cuenta con una sólida formación académica y política, y una sólida información intelectual, muy amplia y profunda, que la ayuda a entender los procesos sociales y políticos complejos», señaló Gazmuri, hoy ministro del Tribunal Calificador de Elecciones, quien llegaría a convertirse en senador y -posteriormente- embajador en Brasil tras el retorno de la democracia.

Es muy cercana a su madre, Victoria Morales Etchevers, más conocida como Moy de Tohá. «Tiene una gran experiencia acaso porque en su familia la política estuvo instalada desde siempre. Su exilio en México le permitió acercarse a otras realidades a temprana edad», señala Gazmuri. Entre 1984 y 1988 estudió Derecho en la Universidad de Chile, periodo en que se convirtió en vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 1986. Su acción fue clave para lograr la salida del por entonces rector de la Casa de Bello, José Luis Federici. «Luego se fue a Italia, a la Universidad de Milán, donde se graduó como doctora en Ciencias Políticas», recuerda Gazmuri. Retornó a Chile en 1995 para desempeñarse en consultorías de gestión y políticas públicas, alternando con su labor como académica en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y la Universidad Alberto Hurtado, al tiempo que realizó diversas asesorías en el Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría General de Gobierno, así como secretaria ejecutiva del Comité Interministerial Social, entre otras.​

Gazmuri aclara que tiene todos los atributos para desempeñarse en la cartera que, hoy por hoy, es la más compleja de todas: Interior, un ministerio exigido por la grave crisis de seguridad pública, el descontrol migratorio y la violencia en la denominada «macrozona sur». «Es una mujer de hierro. Es dialogante, pero es una mujer de hierro desde una posición de socialismo democrático, y me parece que puede hacer un gran aporte en un momento de enorme desafío para este gobierno», advierte Gazmuri, quien destaca sus dotes de liderazgo como fundadora del PPD en 1987, como diputada entre 2002 y 2009, como ministra secretaria general de Gobierno en la primera administración de la presidenta Michelle Bachelet (2009) y como la primera presidenta del PPD (2010).

Sergio Bitar, quien compartió el cautiverio con su padre (eran muy cercanos), sostiene que Tohá «es muy aguda y no tiene posturas mesiánicas en orden a que por ser ella los problemas se arreglan. Tiene experiencia para manejar un gobierno. Ha sido ministra, diputada, presidenta de partido y alcaldesa, todos los cargos que requieren capacidad operacional y manejo político con la ciudadanía. Además tiene genes, como los que vienen de su padre (José Tohá) y sus tíos Jaime e Isidoro, así como de su madre, que es una persona de gran inteligencia», agrega el exministro concertacionista y exsenador PPD Sergio Bitar, quien cree que Tohá está a la altura del desafío en seguridad pública. «Representa mejor al sector socialdemócrata que debe comenzar a preponderar dentro del Gobierno», indica más tarde.

«Es muy competente y ágil políticamente, y lo más importante es que tiene una enorme capacidad de adaptación y experiencia, y esos son atributos que necesita este gobierno», sostiene el excanciller en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz. «A ello sumemos una experiencia parlamentaria que ayudará a tender puentes con el Congreso y promover el diálogo», añade.

Entre 2012 y 2016 se convirtió en alcaldesa de Santiago, siendo así la primera mujer en ocupar ese cargo electa democráticamente. Sin embargo, ese periodo es recordado por diversas polémicas, siendo la más importante el juicio de cuentas que abrió en 2019 la Contraloría por el uso de 265 millones de pesos sin respaldo. Los montos provenían de la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), pero fueron usados, entre otras cosas, para indemnizar a un profesor y contratar diversas asesorías para capacitación. Como alcaldesa muchos recuerdan que fue dialogante pero dura con quienes no respetaban los términos del acuerdo, como la vez que desalojó del Parque Forestal a los «pulgueros», en 2014, pero que no fue todo lo firme que requerían padres y apoderados frente a una toma violenta en el Instituto Nacional (también en 2014) que incluyó un incendio en sus instalaciones.

Más compleja aún es la implicancia del PPD en los casos por financiamiento irregular de la política, toda vez que la Fiscalía logró determinar la entrega de recursos por parte de SQM, empresa en manos del exyerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, en el periodo en que ella ejerció la presidencia. La entrega de los recursos se hizo por medio de asesorías no acreditadas por parte de las entidades Chile Ambiente y la Fundación Innovación y Democracia. Tohá reconoció su responsabilidad política en el caso, no así en el manejo de tales recursos. «Era un tiempo en que la derecha recibía todo el dinero de campaña, y para tener un folleto y competir en las elecciones el PPD no tenía nada. Era una fase de transición entre el financiamiento libre de campaña, que iba todo para un lado; y el financiamiento estatal que hubo después. Su debilidad es no haber revisado más lo que se hacía. Pero es una mujer proba, firme y decidida», aseveró el exministro y militante del PPD Sergio Bitar.

Sin duda se trata de un flanco abierto que la oposición utilizará en lo sucesivo. Así lo asume el mismo Heraldo Muñoz. «A cada nombramiento de una autoridad después de una paliza electoral como la del Rechazo, se va a buscar cualquier antecedente crítico para cuestionar el nombramiento. Yo creo que era esperable que surgieran estas cosas», agrega Heraldo Muñoz, quien concluye: «Lo de SQM fue un episodio lamentable a mi juicio, pero ya quedó en el pasado; y el otro, el de Contraloría, es un tema administrativo y no es un impedimento para asumir».

