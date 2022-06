Carolina Soto pasó penas en un aeropuerto por problemas de salud

Entornointeligente.com /

La presentadora colombiana Carolina Soto confesó que vivió una vergonzosa situación en unos días en los que se encontraba mal de salud.

La famosa se encontraba en un aeropuerto, a punto de entrar a las salas de espera, cuando en ese momento le entraron ganas de vomitar y le tocó solucionar cómo pudo.

«Me han dado ganas de vomitar y yo no sabía que una vomitada no se puede aguantar, no lo puedo creer, habían unas canastas de basura y me tocó ahí y la gente pasaba y me miraba», expresó.

Carolina Soto agregó que se sentía muy apenada por la situación, pero no había un baño cerca. Además, luego de aterrizar en su destino la presentadora tuvo que ir a la clínica porque se sentía muy mal de salud.

Compartió con sus seguidores que si hubiese ido al programa le hubiese pasado lo de una presentadora en otro país, que estaba mal de salud y en plena transmisión en vivo se vomitó.

Algunos internautas tras si relato especulan sobre un posible embarazo de la presentadora.

