Carolina Heidenhain: «La exención de las patentes no es real ni global»

La directora de Comunicaciones de Médicos sin Fronteras (MSF), Carolina Heidenhain , aborda varios temas candentes, en diálogo con El País.

-A mediados de junio la OMC acordó suspender las patentes de las vacunas contra el covid-19, por 5 años. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha sido una de las ONG que ha trabajado para que esto sucediera. ¿Qué impacto está teniendo la medida?

-Desde hace más de un año y medio, tanto MSF como muchas organizaciones médicas y de la sociedad civil veníamos abogando una exención completa a todas las patentes y herramientas médicas en relación al covid-19, hasta que la emergencia sanitaria acabase. Pero, lamentablemente, la resolución de la OMC, si bien en términos de titulares suena muy bien, no respondió al pedido que hicimos.

Esa resolución es una exención con muchísimas restricciones, no es una exención real y global para todos los países. Además, se refiere solo a las vacunas y no a otras herramientas médicas, que también son importantes para combatir el covid-19, como los tratamientos.

-Vayamos al tema de Ucrania, ¿cómo se presenta el trabajo que están desarrollando en ese país, en plena guerra?

-Ya teníamos proyectos en Ucrania, antes de la guerra, de atención a pacientes con tuberculosis y de apoyo a personas vulnerables en la línea de frente del conflicto que había antes de esta guerra. Y desde el momento en que comenzó la guerra, reconvertimos nuestras actividades para apoyar de otras formas. La guerra está teniendo un gran impacto en la población, no solo en términos de vidas físicas, sino en relación a la salud mental. Vemos que las personas muestran signos de ese impacto con posterioridad, no necesariamente cuando tienen que huir de sus hogares, viajar a la frontera o permanecer guarecidos en las estaciones de subte, sino después, por lo que tienen que ser atendidas en distintos momentos.

-¿El personal médico ucraniano también está trabajando bastante a ese nivel?

-Sí, lo que nuestros equipos nos cuentan es que la capacidad de los profesionales y de las estructuras médicas en Ucrania, son buenas. No sucede como en otros contextos donde no hay médicos y el apoyo de MSF es central. En este caso, sobre todo en los primeros meses de la guerra, nuestro trabajo fue ayudar a capacitar a los profesionales locales sobre cómo tratar a heridos y cómo hacer cirugía de guerra, porque era un práctica que los equipos médicos en Ucrania no tenían.

-Pasemos a otro tema que conmocionó al mundo. Hace poco se cumplió un año de los asesinatos de tres miembros de MSF mientras trabajaban en el Tigray, ¿qué tanto se ha avanzado en la investigación de esos casos?

-Estamos a un año del fallecimiento de nuestros colegas, María (Hernández), Yohannes (Halefom Reda) y Tedros (Gebremariam) que perdieron la vida brindando asistencia a la población afectada por el conflicto en la zona del Tigray en Etiopía. La situación no ha cambiado mucho allí y las autoridades no han resuelto el caso. Es lamentable.

«Salvamos a más de 85.000 personas en el mar Mediterráneo».

-En el marco de los 50 años de MSF, si tuviera que destacar una acción, ¿cuál sería?

-Son muchísimas. Quizás, algo bastante reciente, es el lanzamiento en el 2015 de nuestras actividades de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. En ese año hubo un pico de casos de personas que murieron en el Mediterráneo mientras intentaban cruzarlo en busca de una mejor vida, ante los brazos cruzados de las autoridades europeas.

Por lo tanto, MSF decidió emprender algo que no sabía: acciones de búsqueda y rescate en el mar. Capacitó a sus equipos y alquiló un barco. Ahora el proyecto tiene muchísimos barcos de rescate y se salvaron a más de 85 mil personas.

