Carolina Dementiev le puso corazón para ganar en Puerto Rico

La triatleta panameña Carolina Dementiev logró un triunfo "sufrido y acalorado" en el Ironman 70.3 de Puerto Rico ayer, el cual le permite automáticamente clasificar al Mundial de Francia. noticias relacionadas Dementiev: El dopaje es una mancha… pero se supera Dementiev regresa a lo grande en Iroman La victoria sorprendió a la propia Dementiev, que explicó que el máximo lugar del podio lo consiguió a base de "cabeza y corazón". "Gané la categoría de señora oficialmente, primer lugar, ni yo me lo creo", manifestó la panameña. Dementiev registró un tiempo de 4:51:13 en la general femenina y, además, reinó en la división de los 30-34 años. Aventajó por 43 segundos a la puertorriqueña Melissa Ríos. VEA TAMBIÉN: Reinauguran el Proyecto Gol de Penonomé VEA TAMBIÉN: Portero de la selección neozelandesa de fútbol sala, entre las víctimas de masacre en mezquitas Con el resultado, Dementiev aseguró su participación en el Mundial de Niza, Francia, que se disputará entre el 7 y 8 de septiembre. Ver esta publicación en Instagram Solo puedo decir Gracias por la familia los amigos y las carreras que nos unen y nos hacen felices, hoy se come hamburguesa Una publicación compartida de Carolina Dementiev (@cdementiev) el 17 Mar, 2019 a las 2:33 PDT "Estoy sorprendida porque esta es una categoría muy dura. Salí del agua, que no es mi fuerte, segunda. En la bici iba tercera y pensaba que jamás alcanzaría a esas mujeres", dijo Carolina, que en 2018 también ganó en Puerto Rico. Entonces fue cuando la mentalidad fuerte la ayudó a buscar el primer puesto. "La mente juega un papel tan importante. Jamás en la vida corrí tan duro. Con la cabeza y el corazón batallé por el primer lugar. Al final se dio y logré el cupo para Panamá. Quiero llevar a mi hijo a Niza", precisó la campeona panameña.

