Carné de vacunación: sigue siendo obligatorio mostrarlo en centros comerciales y bancos

A través del Decreto Supremo n.° 030-2022-PCM , publicado el pasado domingo en el diario El Peruano, el Gobierno oficializó una modificación en el artículo 4 en la que se detalla que todas las personas residentes mayores de 18 años que ingresen a espacios cerrados tienen que presentar su carné físico o virtual que acredite haber recibido las tres dosis de vacunación contra la COVID-19 en el Perú o en el extranjero. Esto aplica a espacios como centros comerciales, mercados, supermercados, locales de asociaciones deportivas, locales de diversión (discotecas, salsódromos, pubs y similares), conciertos, teatros, cines, gimnasios, iglesias, restaurantes y otros conglomerados Mayores de 12 años De igual forma, deben presentar carné los pasajeros mayores de 12 años que hagan uso del servicio de transporte aéreo nacional y del servicio de transporte interprovincial, ya que solo podrán abordar si acreditan haberse aplicado las tres dosis de vacunación contra la COVID-19 y se encuentren habilitados para recibirla, según protocolo vigente. Solo en el caso de quienes no hayan completado las dosis requeridas de acuerdo a su edad, deben presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar. En tanto, los menores de 12 años sólo requieren estar asintomáticos para abordar. De igual forma, los peruanos y extranjeros residentes de 12 años a más, cuyo destino final sea el territorio nacional deben acreditar haberse aplicado las tres dosis de vacunación contra la COVID-19 en el Perú o en el extranjero. En tanto, aquellos extranjeros que no residan en el país, pero cuyo destino final sea el territorio nacional, deben contar con la vacunación de acuerdo al esquema de su país de origen. Más en Andina: ???? La @ONPE_oficial recordó que no será obligatorio la presentación del carnet de vacunación contra el covid-19 para el ingreso a los locales de votación y ejercer el derecho al sufragio. https://t.co/LMMY1C2KqT pic.twitter.com/YAAN5Jp49v

Publicado: 2/9/2022

