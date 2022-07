Carmen Villalobos y Gregorio Pernía descrestaron bailando al son de Bad Bunny

Entornointeligente.com /

La amistad entre los actores Carmen Villalobos y Gregorio Pernía se fortaleció por compartir nuevamente set en las grabaciones de la telenovela del Canal RCN, Hasta que la plata nos separe , una producción en la que ella interpretó a Alejandra Maldonado y él a su prometido Luciano Valenzuela.

La complicidad entre estos dos actores, ella barranquillera y él cucuteño, no se pudo ocultar, pues en cuanto Carmen y Gregorio tenían un descanso, aprovechaban para hablar, reír y hasta grabar divertidos clips.

Precisamente, uno de estos videos es tendencia por estos días, pues en el clip compartido por Gregorio Pernía en su cuenta de TikTok , se les puede ver bailando muy felices una canción del cantante de género urbano Bad Bunny.

@gregoriopernia #FreezeFramePhoto Saluden al #titi y a su #catalina ! @c vill a loboss # fyp #fo r you #eltiti #gr e goriopernia #badbun ♬ Tití Me Preguntó – Bad Bunny

En el video se puede ver a Carmen Villalobos luciendo un cortito vestido de color azul, mientras que Gregorio Pernía lleva puestas prendas de color negro, una combinación de sabor y amistad que ambos saben disfrutar.

Otro video de Carmen Villalobos y Gregorio Pernía bailando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

