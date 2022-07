Carmen Villalobos confirma separación con Sebastián Caicedo

Entornointeligente.com /

Carmén Villalobos ha confirmado su separación con Sebastián Caicedo a través de un video publicado en sus redes sociales, luego de varios meses sin publicar nada juntos.

La actriz confirmó la noticia diciendo: «Estoy aquí para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Después de más de trece años de relación y de meditarlo entendimos y meditarlo que lo mejor es tomar caminos diferentes».

La actriz comenta que fue una separación mutua y que por la felicidad de su expareja, le pidió a sus seguidores privacidad en este asunto tan personal: «Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esa relación estas son las únicas declaraciones que daré», dijo la colombiana. «Les doy las gracias a todos y los medios por estar en cada momento de mi vida».

Muchos de los fanáticos de la pareja no se esperaban la noticia, sin embargo, se podía sentir que algo no estaba del todo bien entre ellos, esto porque ya no publicaban fotos juntos como era costumbre, lo que fue una clara señal de que la pareja ya no estaba tan unida como solía estarlo y que no estaban atravesando el mejor momento en su relación.

