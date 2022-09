Carmen Hertz apunta a error del gobierno por bajar a Cataldo como subsecretario de Interior

Entornointeligente.com /

En el marco del primer cambio de gabinete del Presidente Gabriel Boric, si bien el Gobierno anunció la designación de Nicolás Cataldo (Partido Comunista) como nuevo subsecretario del Interior, minutos después tomó pie atrás y finalmente decidió a quien actualmente ostenta ese cargo, Manuel Monsalve (PS).

Al respecto la diputada de esa tienda, Carmen, Hertz , fue dura con la derecha política, quienes cuestionaron desde un principio el nombramiento de Cataldo.

«Esta fobia desatada y la pretensión de la derecha y la ultra derecha que son los verederos directos de la dictadura pinochetista francamente es patética. No pueden pretender cuestionar a un demócrata y a un gran profesional como es el subsecretario actual de educación, Nicolás Cataldo», dijo la parlamentaria.

Pero, además, Hertz apuntó a un error del Gobierno en bajar aquella designación: » Me parece muy lamentable que no se haya confirmado, si es así, la designación de Nicolás Cataldo . Lamentable. Me imagino que el comité político de Apruebo Dignidad planteará lo que corresponde. Esto es inaceptable». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com