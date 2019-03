Bárbara assume namoro com Kasha em festa – Famosos – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / Bárbara Bandeira colocou um ponto final nas especulações e na festa de aniversário de Kasha, da banda D.A.M.A, no último fim de semana, assumiu o namoro que tanta tinta tem feito correr. A jovem marcou presença na celebração como namorada do músico e, entre os amigos, não é segredo para ninguém que a relação é assumida. “Eles são namorados e estão felizes. A Bárbara sabe bem o que quer para a vida dela”, diz uma fonte. Para assumir este amor, a cantora enfrentou a oposição dos pais, que não aceitam o facto de namorar com um homem 13 anos mais velho (Bárbara tem 17 anos e Kasha fez 30). Clique na imagem para saber mais

