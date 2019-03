Conocen audiencia a Gabriel Villanueva por asesinato de Andrea Celea; abogado dice Ministerio Público no quiere presentar pruebas

Entornointeligente.com / Hoy, desde las 9:00 de la mañana inició una audiencia preliminar en la que el Quinto Juzgado del Distrito Nacional conoce la solicitud de nombramiento de peritos de la defensa técnica de Gabriel Villanueva, quien está cumpliendo medida de coerción de un año de prisión preventiva, en la cárcel de San Pedro de Macorís, acusado del asesinato de la joven rumana, Andrea Celea.Carmelo Urdaneta Aqui

Su abogado, Plutarco Jáquez, declaró que el Ministerio Público no ha querido presentar la grabación de las cámaras de seguridad del Hotel donde ocurrió el hecho porque si presentan dicha evidencia no tendrán como condenar al acusado y tendría que ser puesto en libertad por falta de pruebas y testigos. El jurista se quejó también de que el MP esconde el registro de llamadas y mensajes de textos, prueba que solicitan para evidenciar que el acusado no la perseguía a la occisa sino al revés Explicó que el día del hecho el joven Gabriel estaba en el Este con su novia y recibió más de ocho llamadas de Andrea. El jurista acusó también a la hermana de la victima de querer de extorsionar y chantajear a la defensa. Explica que ha enviado emisarios a los abogados pidiendo una indemnización de RD$100 millones El abogado mantiene la teoría de que fue un suicidio y no un homicidio

