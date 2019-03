Las estrellas de los próximos meses serán en CGI: Dumbo, Pikachu, Godzillaâ¦

Entornointeligente.com / Una escena de la versión del clásico de Disney ‘Dumbo’ Disney “Lo que nunca vi lo estoy viendo ya, a un elefante volar” decía una de las letras de las canciones de Dumbo , el clásico de la animación estrenado en 1941 basándose en el relato de Helen Aberson. Tampoco se esperaba que las palabras salieran de unos cuervos, pero es lo que tiene la magia de Disney.Carmelo Urdaneta Aqui

Más información La compañía de Tío Walt ha vuelto a recurrir a Tim Burton para dirigir esta nueva adaptación, que se estrena en nuestros cines este 29 de marzo , y es que en 2010 su versión de Alicia en el país de las maravillas , aunque no fuera especialmente del agrado de la crítica, fue uno de los grandes éxitos en taquilla de Disney. La historia vuelve a tener un protagonista absoluto, Dumbo (un término, en inglés, similar al de "tonto"). Un elefante objeto de burlas por tener las orejas demasiado grandes. El relato era un elogio de la diferencia y un canto al respeto hacia el mundo animal El clásico de los años 40 duraba poco más de una hora, pero trama de la película de Burton se ha alargado hasta dos. Su impacto dependerá de lo logrado que esté, en CGI (imágenes generadas por ordenador), el paquidermo protagonista y su capacidad para ganarse el corazón del público , pero también los humanos acapararán mayor relevancia Danny DeVito interpreta al dueño bonachón del circo en el que nacerá Dumbo, y su antítesis será el personaje de Michael Keaton, el tiránico empresario de Dreamland, donde el negocio se impone al respeto de sus empleados, sean personas o animales Eva Green encarna a una trapecista de buen corazón, y Colin Farrell a un veterano de guerra manco con dos hijos, interpretados por la joven Nico Parker y el pequeño Finley Hobbins. Los tres últimos serán personajes de peso para otra de las principales temáticas de la trama, las relaciones paternofiliales. En el terreno de los efectos generados por ordenador, un de los grandes logros de Disney ha sido El libro de la selva . Hace tres años, superó las expectativas incluso de crítica y público y además se acabó llevando el Oscar a los mejores efectos visuales La recreación del feroz y malvado tigre Shere Khan o del entrañable oso Baloo son de lo mejor que se ha hecho. La bestia (Dan Stevens) de La bella y la bestia , la segunda película más taquillera de 2017, fue un eslabón más en esta evolución Su exceletne acogida impulsó definitivamente los planes de Disney. Aladdin y El rey león son estrenos inminentes , por no hablar de 101 Dálmatas también con la idea de recrear artificialmente todos los perros El arte de contar historias, personajes y billones de píxeles. Andy Serkis fue el primer maestro de la interpretación en CGI y míticos son Gollum en la trilogía de El señor de los anillos o el chimpancé César en la de El planeta de los simios . El director James Cameron también ha sido uno de los pioneros con el no menos famoso T-1000 (Robert Patrick) de Terminator 2 (1991) o los na’vi de Avatar (2009) La saga de Harry Potter nos dejó a Dobby, la de Piratas del Caribe a Davy Jones o la de la nueva trilogía de Star Wars al Líder Supremo Snoke , y más recientemente hemos podido descender hasta los dominios acuáticos de Aquaman De la saga transformers, Optimus Prime ha lucido más espectacular que nunca en Bumblebee y Rosa Salazar ha sido el modelo para Alita: Ángel de combate . Por el contrario, bastante menos gustaron los resultados finales del villano Ares en Wonder Woman o Steppenwolf en Liga de la Justicia Nuevas estrellas y viejos conocidos The Hulk, Rocket y Groot Un gigantesco humanoide verde, un mapache y un árbol, más un devastador villano llamado Thanos. Vengadores: Endgame será la aventura culminante de una etapa de los superhéroes de Marvel que empezó en 2008, con Iron Man, y que ha contado con 22 películas conectadas. Estreno: 25 de abril Pikachu Es amarillo, mide apenas 40 centímetros y su aspecto es parecido al de un ratoncito. El personaje más conocido de la famosa saga de videojuegos de Nintendo tendrá su propia aventura, rodeado de personajes reales, en Pokémon Detective Pikachu y en la que investigará la desaparición del padre de su joven amigo humano. Estreno: 17 de mayo El genio de la lámpara maravillosa Will Smith ha sido el elegido para encarnar al genio de la nueva versión de Disney de Aladdin . Volverá a ser azulado y el mismo actor ha revelado que la mayor parte de la recreación del personaje será en CGI. En el clásico de la animación de 1992 fue el fallecido Robin Wiliams quien puso su voz y ocurrencias. Estreno: 24 de mayo Godzilla El apocalipsis llega con la invasión de los kaijus, los monstruos que amenazan con asolar y apoderarse de la Tierra. Será otra de las criaturas emblemáticas del cine, Godzilla, la figura que emerja para ayudar a los humanos en una lucha hasta entonces desigual en Godzilla: rey de los monstruos . Estreno: 21 de junio Simba La nueva versión de El rey león no lo tiene nada fácil para hacernos olvidar a uno de los clásicos más queridos de Disney, y que precisamente este año cumple 25 años. Dirige Jon Favreau que ya sorprendió con El libro de la selva (2016). Estreno: 19 de julio (Imágenes texto, de arriba a abaj0: 'La bella y la bestia' ©Disney, 'Vengadores: Infintiy War' ©Marvel/Disney, 'Pokémon Detective Pikachu' ©Warner Bros, 'Aladdin' ©Disney, 'Godzilla: rey de los monstruos' ©Warner Bros y 'El rey león' ©Disney)

