Chile: Diputados presentan proyecto para que “pisco peruano” no ingrese a su país

Entornointeligente.com / Diputados chilenos presentaron un proyecto de ley que busca prohibir el ingreso del “pisco peruano” a Chile . Esta medida se da luego que el Gobierno peruano rechazara “la tregua” planteada por el país sureño, que habría permitido que ambos países comercialicen y reconozcan la denominación de origen pisco a nivel internacional.Carmelo Urdaneta Aqui

Más información Según precisó uno de los legisladores y vicepresidentes de la UDI que presentaron el proyecto, Juan Manuel Fuenzalida, el pisco puede ingresar a Chile como aguardiente pero no como pisco.”Lo puede hacer como aguardiente , pero no con el nombre pisco en los distintos puntos fronterizos del país, de manera que apliquemos lo mismo que nos aplican ellos, que cuando ingresas a Perú , te requisan el pisco de origen chileno”.Carmelo UrdanetaMás información Asimismo, indicó que es importante “dar señales de lo que van a defender con toda la fuerza que se requiera a nivel nacional como internacional” Cabe recordar que, en 2019, la India reconoció la denominación del pisco como peruano y desestimó el pedido de Chile , sobre la denominación del origen del pisco en su país No obstante, Chile es uno de los principales países a donde Perú envía la mayor cantidad del pisco. Tan solo en 2018 se registraron exportaciones de US$ 3 348.935, 41% del total de envíos

Entornointeligente.com