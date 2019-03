Quevedo aseguró que han diversificado el mercado petrolero

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

ÚN.- El ministro del Poder Popular para Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Manuel Quevedo, informó este lunes que el país está diversificando sus exportaciones petroleras en virtud de las sanciones unilaterales e ilegales que aplica el gobierno de Estados Unidos contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

En 13era reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y las naciones No Opep, en Bakú, Azerbaiyán, Quevedo denunció que la arremetida del gobierno estadounidense contra el pueblo venezolano se ha profundizado en 2019, refiere una nota de prensa del referido en ministerial..

“Somos una nación soberana y no recibimos órdenes de ningún gobierno extranjero. Vendemos nuestro petróleo a quien nosotros decidamos”, puntualizó

Quevedo también resaltó que la industria petrolera del país se normalizó luego del apagón el pasado 7 de marzo, ocasionado por un ataque cibernético al sistema eléctrico nacional, ejecutado desde EEUU, en complicidad con sectores de la ultraderecha venezolana

“Hubo afectación de las operaciones luego de ese ataque criminal perpetrado contra el pueblo venezolano, pero ya la situación está controlada gracias a la rápida acción de las trabajadoras y los trabajadores petroleros”, sostuvo

Por otra parte, el ministro se mostró optimista sobre los niveles de cumplimiento de los países Opep + al registrar, para el mes de febrero, niveles de conformidad cercanos al 90%. El ministro Quevedo dijo que la próxima reunión del Comité de Monitoreo se llevará a cabo en Jedah, Arabia Saudita, mientras que la reunión de la Conferencia Ministerial de la Opep será en junio, en Viena

