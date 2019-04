Tras 30 operaciones Alejandra Guzmán entrará a quirófano otra vez

Entornointeligente.com / Cortesía La cantante mexicana Alejandra Guzmán será intervenida quirúrgicamente el próximo 24 de abril a causa de una compresión radicular en la región lumbar. Según informó Suelta la Sopa vía Instagram, Guzmán deberá guardar 15 días de reposo . Durante su recuperación no podrá cumplir con sus compromisos profesionales. El mencionado medio publicó un informe médico en el que se lee el nombre de la intérprete y se detalla la patología que la estaría aquejando. Foto: Instagram Puedes leer también: Geraldine Bazán aseguró que fue víctima de violencia intrafamiliar Recordemos que Alejandra Guzmán se ha sometido a más de 30 cirugías debido a que en 2009 le inyectaron en los glúteos una sustancia que le provocó una agresiva infección. https://youtu.be/wz7RB1o9asE Hasta ahora Guzmán no se ha manifestado para dar ninguna información sobre su salud. Por el momento la vemos como jurado en La Voz. Instagram Síguenos a través de nuestra cuenta en Instagram @Caraotashow y en Twitter @CaraotaShowVE Recibe nuestro en tu celular a través de Telegram ¡Únete a nuestro canal aquí ! Además, no pierdas detalle del acontecer noticioso siguiéndonos en_ Twitter , Instagram y Facebook ._

Entornointeligente.com