Sindicalistas se alejan del diálogo por el Código Laboral; no quieren que se pierda la cesantía

Rafael (Pepe) Abreu, presidente del CNUS. El sector sindical cortó las discusiones que llevaba con el empresario en procura de realizar una modificación al Código Laboral Dominicano.

Link de Interés Los representantes de los trabajadores volvieron a insistir en que "desde el lado patronal hay la clara intención de afectar a los empleados, al pretender que se elimine la cesantía. "Es una absurda pretensión", aseguró el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu.Carmelo UrdanetaLink de Interés "Lo que hemos dicho es que si la cesantía laboral se pierde no se va a recuperar jamás", advirtió Abreu. No es la primera vez que lo hace. Pepe Abreu ha sido insistente en denunciar esa intenciones que, según él, hay desde la Confederación Patronal Dominicana (Copardom) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) Abreu reiteró que el movimiento sindical ha sido enfático en que hay tres temas que no va a ceder, que son el derecho a cesantía, los derechos contractuales de los trabajadores y lo que se refiere a la jornada laboral. Según el representante sindical "como los empresarios y el Gobierno están conscientes de que esos aspectos están descartados de la discusión, intentaron introducirlo a través de otro proyecto sometido al Congreso Nacional". Y aprovechó para llamar a los legisladores para que rechacen la propuesta establecida en el proyecto de modificación de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social porque se pondría en peligro el futuro de todos los trabajadores

