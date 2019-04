El Gobierno sigue sin hacer públicos los registros de visitas a la Quinta de Olivos

Entornointeligente.com / La Secretaría General de la Presidencia fue intimada por la Agencia de Acceso a la Información Pública por incumplir la ley de transparencia informativa, tras su negativa a entregar esos datos a Poder Ciudadano. La organización irá a la Justicia. (NA) Vencido largamente el plazo fijado por la ley y tras haber sido intimada por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) , la Secretaría General de la Presidencia sigue sin hacer públicos los datos de ingresos y visitas a la residencia de Olivos durante la actual gestión, solicitados por la organización civil Poder Ciudadano. La negativa a brindar esos registros solicitado mediante un pedido de Acceso a la Información por Poder Ciudadano el 3 de octubre pasado le valió a ese organismo del Poder Ejecutivo figurar en el listado de incumplidores de la norma que publica la Agencia en su web. La Secretaría General no cumplió con el plazo de diez días hábiles establecidos por la AAIP en su intimación del 7 de diciembre pasado , pese a que la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri es uno de los logros que destaca la actual gestión en su agenda de transparencia. El lunes pasado, fuentes de la cartera conducida por Fernando De Andreis le había adelantado a Infobae que harían públicos los registros en las siguientes 48 horas. Según explicaron, la decisión se había tomado luego de un debate interno entre lo dictaminado por la Casa Militar -que se opone a darlos a difusión por “razones de seguridad” del Presidente y su familia-, y el área de Legales de la Secretaría General. Sin embargo, la información no fue aún entregada . Poder Ciudadano denunció ante la Agencia el incumplimiento y adelantó que presentará un amparo judicial, al finalizar la feria judicial. El recorrido del pedido En su pedido a de información pública dirigido a la Casa Militar de Presidencia de la Nación, Poder Ciudadano había solicitado a principios de octubre los registros de visitas de la residencia presidencial de Olivos desde el 2016 en adelante. En la solicitud, la organización civil aclaró que “ante un eventual riesgo a la seguridad física de la familia presidencial, fueran tachados del registro los datos que no tengan que ver con ingresos en ocasión o ejercicio de las facultades del Presidente “. No obstante esta salvedad, la información fue denegada el 25 de octubre último en base a un informe de la Casa Militar, que recomendaba “evitar la trascendencia pública de información de carácter sensible” para “neutralizar actividades de inteligencia” que pudieran poner en riesgo la seguridad presidencial, en base a los dispuesto por el artículo 8, inc “J” de la ley de Acceso a la Información (27.275) que habilita a la Administración Pública a exceptuarse de proveer la información solicitada. Si bien el pedido de Poder Ciudadano se refería a los ingresos y visitas a Olivos ya concretados, la Secretaría General tampoco consideró la posibilidad de excluir aquellos que tuvieran que ver con la actividad personal de Macri y su núcleo familiar. “No resultaría viable que se tache, oculte o disocie las planillas, pues la divulgación de la información requerida en su todo representa una cuestión de seguridad para la vida del Señor Presidente y su familia”, fue el argumento de la Casa Militar citado por la cartera que maneja De Andreis. Desde la Secretaría General explicaron aeste medio que las reuniones del Presidente están detalladas en el Registro de Audiencias de Gestión de Intereses publicado en sitio web de la Casa Rosada. También que “los ingresos a Olivos no están discriminados por temas oficiales o personales” y que “no hay una normativa que obligue a un registro oficial de las audiencias en la residencial oficial”. Respuesta diferente La respuesta del actual Gobierno había sido distinta ante un pedido similar de Poder Ciudadano, a pocos meses de la llegada de Mauricio Macri al poder. En junio de 2016, la ONG había solicitado los ingresos y visitas desde 2007 hasta ese año, período en el que Cristina Kirchner y su marido ocuparon la residencia de Olivos. Ese primer pedido sí fue contestado por la Casa Militar, apenas un mes después, e incluía 2.800 fojas papel. Desde la Secretaría General argumentaron que en Casa Militar consideraron que “cuando el mandato estaba vencido, ya no había riesgo para la seguridad”. Sin embargo, en esa respuesta, además de los ingresos a pie y en auto a la Quinta Presidencial desde el 2007 hasta diciembre del 2015, se incluían los que registrados hasta el 22 de junio del 2016, cuando ya Macri llevaba seis meses en el poder. “Este tipo de pedidos de información complementan las políticas de transparencia activa que llevan adelante los gobiernos. El Poder Ejecutivo actual ya nos había entregado este tipo de información sobre la gestión anterior y la gestión actual. No hay ningún motivo para que esa información no sea pública”, sostuvo ante Infobae Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano a Infobae . Pablo Secchi, director ejecutivo de la organización civil Poder Ciudadano. Reclamo ante la Agencia Frente a la negativa, la ONG presentó un reclamo ante la AAIP, el garante de la ley 27.275 , para que se expida sobre la legalidad de la respuesta recibida. Bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, la AAIP es un organismo autónomo, dirigido desde octubre de 2017 por el reconocido jurista Eduardo Bertoni. Su función es velar por el cumplimiento de esa norma en el ámbito del Poder Ejecutivo, que busca garantizar el principio de publicidad y de máxima divulgación de los actos de Gobierno. El 7 de diciembre, la Agencia emitió una resolución en la que consideró que la Secretaría General estaba incumpliendo la ley de Acceso a la Información Pública , y calificó a la denegatoria como “injustificada por no encontrarse debidamente fundados los motivos” que habiliten la excepción prevista en el artículo 8 de la ley 27.275. Para la AAIP, la excepción se refiere a “información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona”, y no aplica a visitas oficiales al Presidente, “muchas de las cuales son difundidas desde el propio Gobierno o los medios de comunicación”. En un dictamen de ocho páginas al que accedió Infobae , el organismo sostuvo que tampoco estaba justificada “por qué la entrega de planillas de entradas a la residencia presidencial para visitar al señor Presidente, aplicando un sistema de tachas como dicta el artículo 12 de la ley 27.275, podría poner en riesgo la seguridad de la familia presidencial.” Tras refutar los argumentos de la Secretaría General de la Presidencia, en su resolución la AAIP intimó a la Casa Militar para que en el plazo de diez días hábiles haga entrega de los registros de visitas de la Residencia Presidencial de Olivos a Poder Ciudadano. Intimación de la Agencia de Acceso a la Información a la Secretaría General. Una semana después de vencido el plazo que le dio la Agencia para entregar los datos, el 27 de diciembre, el organismo conducido por De Andreis respondió que “la información requería la consulta de distintas áreas”, en especial de la Casa Militar, “las cuales se encuentran trabajando para cumplir con el requerimiento efectuado”. Asimismo, en la nota afirmaba que la información “estaría disponible en el plazo de 15 días”. “De acuerdo a la ley de Acceso, el incumplimiento se da después del plazo en el que se intima al sujeto obligado a responder la información solicitada. El organismo puede solicitar o acordar con quien se la pide un plazo mayor, pero eso no implica que deje de estar fuera de la ley”, explicó Bertoni. Pero el organismo ignoró lo ordenado por la Agencia hasta ahora , cuando tras un debate interno, aceptaría entregar la información en pos de cumplir con lo estipulado por ley de Acceso. Es por eso que Poder Ciudadano denunció a su vez el incumplimiento de lo ordenado. Registro de audiencias incompleto El director ejecutivo de Poder Ciudadano le explicó a este medio que con el pedido de los ingresos y visitas a Olivos “buscan profundizar la información que está disponible on line en el Registro de Audiencias de Gestión de Intereses “. Publicado en la web de Casa Rosada por el Ministerio del Interior, incluye los nombres de a quiénes recibe el Presidente y sus principales funcionarios del Gabinete. También debe consignar el motivo y el interés invocado por la persona que solicita la audiencia. Esta información apunta a prevenir posibles conflictos de interés y transparentar el lobby del sector privado para potencialmente influir en decisiones gubernamentales. Sin embargo, a partir de un relevamiento de las audiencias de Macri publicadas en el sitio de Presidencia, la AAIP advirtió en su dictamen que este registro es incompleto . En ese sentido, mencionó casos de reuniones del primer mandatario difundidas por los medios de comunicación, que no figuran en la web gubernamental. Citó como ejemplos, la reunión con intendentes el 5 de agosto de 2018, o la entrevista realizada por Mariana Fabbiani en Olivos en marzo de ese año, durante la cual Macri anunció la propuesta de Inés Weinberg de Roca como candidata a ocupar el cargo de Procuradora General de la Nación. También señaló que si bien figura la reunión con su par chileno, Sebastián Piñera, en Casa de Gobierno el 26 de abril del año pasado, no aparece el encuentro que tuvieron el Olivos la noche anterior. Desde la Secretaría General relativizaron estas omisiones, e insistieron en que sí están incluídas en el listado de audiencias “todas las reuniones” realizadas en función del rol como primer mandatario de Macri. Sin sanción “La ley de Acceso a la Información sancionada en 2016 no prevé sanciones económicas para los funcionarios que incumplen la norma, como sucede en otros países. Sí habilita a la Agencia para que, frente a incumplimientos reiterados, solicite a la autoridad máxima del sujeto obligado a iniciar un sumario o investigación administrativa por el incumplimiento”, advirtió Bertoni ante Infobae . Eduardo Bertoni, director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Este fue el caso del pedido de la Agencia el 16 de noviembre último al actual ministro de Producción, Dante Sica, por reiterados incumplimientos del ex Ministerio de Trabajo, cuando estaba a cargo de Jorge Triaca, a la hora de responder un pedido de una particular sobre las oficinas de empleo municipales y provinciales, y las que están bajo la órbita de la cartera laboral. Hasta ahora, la Agencia no fue notificada que Sica haya abierto un sumario administrativo por la negativa a dar esa información, lo que lo ubica también como otro “incumplidor” de la norma.Carmelo Urdaneta Aqui

Artículo Relacionado

Entornointeligente.com