Cabello advierte a la oposición que no entrará en Miraflores

CARACAS.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, criticó la movilización a Miraflores que estaría planificando el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, y desestimó cualquier intención de este sector político "en hacerse con la presidencia, porque a su juicio está inhabilitado moralmente".

“Para Miraflores no van, ellos no volverán más nunca a Miraflores (…) No hay forma ni manera, ellos están inhabilitados moralmente para gobernar este país”, recalcó.

Durante la rueda de prensa del Psuv, también cuestionó la reunión que el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams sostuvo con la delegación de Rusia en Italia.

“Hasta ayer acusaban a Rusia y lo llamaban de todo. ¿Y hoy su única esperanza es Rusia? Pueden hablar de los asuntos que quieran, pero los asuntos internos de Venezuela lo superamos los venezolanos.”, enfatizó Cabello, quien aseguró que Moscú no ha demostrado intenciones de injerencia en los asuntos internos de Venezuela.

Cabello respaldó la decisión manifestada por el presidente, Nicolás Maduro este domingo quien pidió a los ministros poner sus cargos a disposición con el objetivo de hacer una restauración “profunda” en el gabinete.

“La dirección nacional de nuestro partido apoya absolutamente la decisión que tome y vaya a tomar el compañero presidente, Nicolás Maduro, en este sentido en el nombramiento de nuevos ministros y reestructuración”, expresó.

