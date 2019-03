Isner acabó con racha triunfal de Bautista

Entornointeligente.com / El estadounidense John Isner , séptimo cabeza de serie y campeón defensor del Abierto de Miami , venció este miércoles por 7-6 (1) y 7-6 (5) al español Roberto Bautista y se convirtió en el primer semifinalista del Masters 1000 que se disputa en Estados Unidos. El rival de Isner, de 33 años, en las semifinales será el canadiense Felix-Auger Aliassime , de 18 años, 57 del mundo que entró en el cuadro principal a través de la clasificación, quien derrotó al croata Borna Coric, undécimo cabeza de serie. Este será el primer partido que disputen en el circuito de la ATP.Carmelo Urdaneta Aqui

Ante Bautista, Isner volvió a apoyarse en el poder de su saque para conseguir superar el mejor tenis de intercambio de golpes que presentó el jugador español, quien al final, después de una hora y 46 minutos de acción, en los "tie-breaks", no pudo superar los 24 aces que colocó el tenista estadounidense. Ahora Isner tiene marca de 3-1 frente al español en los cuatro duelos que han protagonizado como profesionales en el circuito de la ATP. Isner, de 33 años, siguió sin mostrar ningún tipo de presión en la defensa del título y concluyó el cuarto partido sin haber cedido un solo set, mientras que ha ganado siete de los ocho disputados en el desempate. Bautista, de 30 años, que la pasada noche hizo historia al conseguir el segundo triunfo consecutivo esta temporada en los duelos contra el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic , no pudo lograr el sueño de alcanzar lo que hubiese sido su tercera semifinal de un torneo Masters 1000 de la ATP y la primera en el Abierto de Miami. La primera manga fue toda una exhibición de "aces" de Isner que en los dos primeros juegos ya tenía cinco para llevar el partido al desempate, que dominó por completo con los "break" que hizo en los tantos segundo, sexto y séptimo para cerrarlo con un saque directo, el décimo tercero que lograba en los 50 minutos que duró el set. La historia se repitió en el segundo, aunque en el sexto juego Isner cometió su primera y única doble falta del partido que puso la cuenta en 15-30 a favor de Bautista, pero el tenista estadounidense respondió con el decimoséptimo "aces" del partido y puso el empate a 3-3. Isner tendría la mejor oportunidad de hacerle un "break" a Bautista en el noveno juego, con el parcial de 15-40, pero el tenista español ganó los cuatro tantos consecutivos que le aseguraron el 5-4 a su favor. Otros tres "aces" de Isner en el décimo puso de nuevo el empate a 5-5 en el marcador, sin que el campeón defensor le diese a Bautista la opción del imponer su mejor tenis en el intercambio de golpes. La mejor opción de Bautista para conseguir el "break" la tuvo en el duodécimo juego, pero Isner salvó la bola de set y aunque en el desempate el jugador español se puso con ventaja de 3-0, el campeón defensor del Abierto de Miami respondió de inmediato con otras dos roturas para volver a dominar. Isner con 6-4 a su favor, en la segunda bola de partido, aprovechó para hacerle el último "break" a Bautista, que al final no pudo nunca imponer su mejor tenis desde el fondo de la pista porque su rival impuso la ley del más fuerte con el saque y sus 24 aces y apenas una doble falta por 3 y 3, respectivamente, del tenista español que al final tampoco cedió su servicio, pero no pudo conseguir los tantos decisivos que fueron siempre para el campeón./ EFE .

