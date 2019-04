Mate X, el plegable con 5G de Huawei llega en junio

Entornointeligente.com / Mate X , el primer smartphone plegable de Huawei, ha aparecido listado durante unos minutos en el portal de compra oficial VMALL en uno de esos “errores” tan habituales que sirven para calentar el personal. Lo más interesante es que ya tenemos confirmación de la fecha de lanzamiento. Será en junio. Si te interesa, ya puedes ir preparando la billetera.

Mate X es el impresionante plegable que Huawei presentó en MWC 2019 . Máxima competencia al Galaxy Fold de Samsung, es una muestra de la convergencia entre móvil y tablet (y seguramente más allá porque llegará al mercado de portátiles) que está haciendo posible la nueva generación de pantallas flexibles, el componente estrella de todos estos terminales.

El diseño propuesto por Huawei es bastante distinto al de Samsung. Frente al modelo tipo libro del Fold, el Mate X pliega a la inversa (hacia afuera) su pantalla fñexible, lo que permite pasar de smartphone a tablet (o viceversa) de un manera rápida y sencilla

El modelo de Huawei es más grande que el de Samsung en los dos modos. Cuando la pantalla OLED está completamente desplegada, tendrás una tableta Android de 8 pulgadas. Cuando lo dobles tendrás una pantalla de 6,6 pulgadas o para ser más preciso, tendrás doble pantalla, una frontal y otra trasera con las siguientes dimensiones y resoluciones:

Modo tablet 8 pulgadas, con resolución nativa de 2480 x 2200 píxeles y relación de aspecto 8: 7.1. Pantalla frontal de 6.6 pulgadas, con resolución nativa de 2480 x 1148 píxeles con relación de aspecto 19.5:9. Pantalla trasera de 6,38 pulgadas con resolución nativa de 2480 x 892 píxeles con relación de aspecto 25:9. En el modo tablet, el Mate X tiene solo 5.4 mm de grosor en su punto más delgado, aunque hay una sección cuadrada en un lado donde el dispositivo tiene cuatro cámaras y otros componentes. Cuando doblas el dispositivo a la mitad para usarlo en el modo de teléfono, la pantalla se alinea con las cámaras, creando un conjunto de 11 mm

En cuanto a sus características internas, incluye el chipset más avanzado de Huawei , el Kirin 980 que además de potencia de proceso y gráfico y funciones de inteligencia artificial, cuenta con el nuevo módem Balong 5000 de Huawei, que es el que ofrece el soporte para las redes móviles de nueva generación, 5G

Dispone de 8 Gbytes de memoria RAM y capacidad de almacenamiento de 512 Gbytes. También ofrece soporte para doble SIM y cuenta con dos baterías para una capacidad total de 4.500 mAh y soporte para carga rápida de 55 vatios

Disponibilidad y precio Mate X Mate X, el plegable con 5G de Huawei estará disponible en el mes de junio con Android 9 preinstalado. Su precio no se ha movido desde su presentación y exigirá una fuerte inversión porque se eleva a 2.299 euros . Obviamente, no es para todos los usuarios. Las novedades tecnológicas se pagan y está claro que de momento no está enfocado ni al alcance de todos los mortales

