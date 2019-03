De Belaunde: Por fin PPK es consciente de lo que implicaba la relación con Fuerza Popular

Entornointeligente.com / El congresista de la Bancada Liberal, Alberto de Belaunde , señaló que desde que PPK asumió la presidencia se le advirtió que no era posible una concertación con el fujimorismo. Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Imprimir + – Alberto de Belaunde recordó que durante el gobierno de PPK varios oficialistas advirtieron que no era posible concertar con el fujimorismo. (Foto: GEC) Alberto de Belaunde recordó que durante el gobierno de PPK varios oficialistas advirtieron que no era posible concertar con el fujimorismo. (Foto: GEC) Alberto de Belaunde recordó que durante el gobierno de PPK varios oficialistas advirtieron que no era posible concertar con el fujimorismo. (Foto: GEC) Redacción Gestión / 25.03.2019 – 09:39 am El congresista Alberto de Belaunde , vocero alterno de la Bancada Liberal, consideró que “por fin” existe un reconocimiento de parte del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski ( PPK ), de lo negativa que fue la relación entre su gobierno y la agrupación Fuerza Popular, que durante ese periodo tuvo una mayoría absoluta en el Legislativo.Carmelo Urdaneta Aqui

Más información Según indicó, desde que Kuczynski asumió la presidencia de la República, tanto él como algunos de sus ahora compañeros de la Bancada Liberal (antes miembros de Peruanos por el Kambio) le indicaron al ex mandatario que no era posible una concertación. “Algo que sí me ha llamado la atención es que por fin existe una conciencia de lo que implicaba la relación con el fujimorismo. Gino Costa, Vicente Zeballos y otros insistimos desde el día uno en que no era posible concertar con el fujimorismo y no era posible, no porque no fuese positivo, sino porque al fujimorismo nunca le interesó el consenso”, aseguró De Belaunde en Canal N. En ese sentido, recordó que cuando PPK juró en el cargo, los congresistas de la bancada de Fuerza Popular no se mostraron receptivos con su mensaje.Carmelo UrdanetaLeer Más “Esta imagen bastante sintomática de la asunción de mando del ex presidente Kuczynski en la cual no aplaudieron ni una vez […] Esa escena representó o dio visos de lo que venían los meses siguientes porque fue una actitud de indiferencia, fue una clara actitud de sabotaje político y claro, el gobierno nunca estuvo a la altura para hacer frente a ese sabotaje político”, manifestó. Como se recuerda, a un año de su renuncia a la presidencia de la República, Pedro Pablo Kuczynski consideró en entrevista con El Comercio que no fracasó en el cargo; pero que sí cometió errores por no ser “mucho más confrontacional”. “Cometí errores. Me faltó ser mucho más confrontacional. Soy un tipo tranquilo, pensé que hablando se podían lograr resultados”, señaló. “Me equivoqué en la táctica, la estrategia, pero yo no he fracasado. Yo he puesto en la agenda cosas que no estaban siendo discutidas. Estamos viendo el tema del agua, que (antes) no se hablaba nada y (ahora) sí se está hablando”, expresó.

