Hijo de familia masacrada en Apure exigió que le entreguen los cuerpos y que limpien sus nombres (Videos)

“Ellos no son ningunos guerrilleros, son gente campesina”, fue el mensaje que Edinson Emir Ramírez Remolina le envió al alcalde chavista del municipio apureño de Páez, José María “Chema” Romero, y le exigió que le entregaran los cuerpos de su familia masacrada para darles signa sepultura y limpiar sus nombres tras las acciones inhumanas del chavismo.

“Lo que hizo el gobierno es una traición al mismo pueblo, una injusticia” , dijo el joven luego de relatar cómo esbirros del régimen de Nicolás Maduro asesinaros a su madre, padre, hermano y tío.

Ramírez Remolina denunció que cuando ha preguntado por los cuerpos de su familia a las autoridades, solo recibe respuestas negativas: “Lo único que me dicen es que no me los van a entregar “

Asimismo, desmintió las declaraciones del chavista “Chema” donde negó que a su familia no la sacaron de su casa, sino que viven en El Ripial y tenían una finca donde hospedaba a guerrilleros

Pero pese a todo dolor solamente le pide una cosa al régimen: “que me entreguen los cuerpos para yo darles cristiana sepultura y que se haga justicia”

“Me vine para el lado de Arauquita, Colombia, pensando que en la noche me devolvían a mis padres y los llamaba pero el teléfono estaba apagado. Como las 8 de la noche empezaron a circular unas imágenes de unos señores que habían matado en el barrio 5 de Julio de La Victoria“, contó Ramírez Remolina a una entrevista ofrecida al periodista Junior Parra

El joven cuenta que cuando vio las fotos supo inmediatamente de quienes se trataba: “yo conocía a esos señores. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío. A los cuatro los habían matado”

Destacó que vecinos vieron cómo el 25 de marzo funcionarios del Faes “los sacaron, los metieron dentro de una tanqueta y se los llevaron” para luego matarlos y tomar las fotos hacia la vereda de El Ripial, a 20 minutos de La Victoria

“Dijeron que eran guerrilleros. Les montaron armas, granadas, cables y un poco de balas que yo no conozco”. Insistió que su familia no tiene ninguna vinculación con grupos guerrilleros y los describió como gente humilde y trabajadora

