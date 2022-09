Carmelo Castro: soy un hombre de vocación por lo que hago

Entornointeligente.com /

Estuvimos conversando con él sobre su carrera y todo lo que desea para un futuro no muy lejano, y esto fue lo que nos contó:

«Empezaré diciéndote que estudié Licenciatura en Ciencias Fiscales mención Finanzas Públicas en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública en Caracas, Venezuela. Es un Instituto Universitario que forma funcionarios para ejercer la administración pública. Apenas terminé me fui a estudiar a Costa Rica, tenía el conocimiento de cómo se puede manejar el Estado, ahora necesitaba saber cómo hacía el empresario o sector privado para crear, mantener y hacer crecer un negocio. Allí obtuve una Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas en la Universidad Latina de Costa Rica. Regresé a Venezuela, ejercí en la administración pública por 4 años y paralelamente, estudiaba un Doctorado en Ciencias Políticas. Como puedes darte cuenta he tratado de profesionalizarme en el ámbito de las finanzas, administración y política».

¿Cómo te defines profesionalmente?

He invertido 14 años en mi formación académica y profesional, la verdad es que he sido transparente y honesto. Siempre he valorado la mística y la rectitud en el ejercicio de cualquier cargo bien sea público o privado. Considero que la honestidad es lo que más me identifica. Me alegra saber que hoy en día, lo que hice fue por vocación, que funcionó y que aún funciona.

LINK ORIGINAL: MSC Noticias

Entornointeligente.com