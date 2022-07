Carlsen renuncia a su corona en el Día Mundial del Ajedrez

Entornointeligente.com /

El 20 de julio se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Ajedrez, una fecha reconocida por las Naciones Unidas desde 2019, y que conmemora la fundación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), en París, Francia, en 1924.

En una jornada que sirve de regocijo para la familia del juego ciencia en todo el planeta, llegó el anuncio hecho por el Gran Maestro noruego Magnus Carlsen, en el que comunicó su renuncia a defender el título de Campeón del Mundo, por lo que habrá un nuevo monarca entre el ruso Ian Nepomniachtchi y el chino Liren Ding, según Prensa Latina.

«Lo he meditado mucho tiempo, durante año y medio. He hablado con mi equipo, con la FIDE y con Ian (Nepómniachtchi), y la conclusión es que no estoy motivado para jugar otro match, que no tengo ninguna inclinación a jugarlo y que, sencillamente, no voy a jugarlo», explicó Carlsen en su podcast, The Magnus Effect.

El noruego llegó a la cima del ajedrez mundial en 2013, tras vencer al indio Viswanathan Anand, y luego mantuvo la corona frente al propio Anand, el ruso Sergey Karjakin, el estadounidense Fabiano Caruana y Nepomniachtchi.

El último rey de los trebejos que había renunciado a defender su condición fue el legendario estadounidense Bobby Fischer, en 1975.

A pesar de su negativa, Carlsen aseguró que no piensa en el retiro, quiere seguir siendo el mejor del mundo, pero sin la presión del match mundial.

