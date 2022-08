Carlos Zambrano no continuará en Boca Junior el 2023, asegura prensa

Entornointeligente.com /

Carlos Zambrano fue considerado como uno de los valores más bajos en la victoria (2-1) del Boca Juniors ante el Atlético Tucumán. Actuación que fue puntuada con 3.5 por el diario Olé. Misma corriente continúo en el diario La Nación, que más allá de criticarlo, asegura que el Kaiser no continuará en Boca para el 2023. «En los pasillos de la Bombonera se asegura que el Boca 2023 no contará con Zambrano. Pero en el mientras tanto, las desvinculaciones de Izquierdoz y Ávila, sumadas a la lesión de Rojo, la puesta a punto de Roncaglia y la ausencia de Aranda, lo ubican, por extrema necesidad, como titular inamovible», indicó la publicación de La Nación. Asimismo, destacan que Zambrano, pese a las diferentes opiniones, siempre ha sido considerado por el técnico de turno. «Lo han ponderado Miguel Angel Russo, Sebastián Battaglia y, ahora, el trinomio técnico que lidera Hugo Ibarra». Durante el partido con Tucumán, Zambrano dio un codazo a Ignacio Maestro Puch dentro del área, jugada que el árbitro del cotejo no observó como para cobrar penal. Esta acción fue duramente criticada por la presa argentina. El peruano viene de cumplir una suspensión por parte de la dirigencia del Boca Juniors luego que protagonizó un conato de bronca con el delantero Darío Benedetto en el entretiempo de un partido. El contrato de Carlos Zambrano con el Boca Juniors vence a finales del 2022 y todo parece indicar que su futuro futbolístico está fuera de los pasillos xeneizes. ? Polémico final en La Bombonera. ???? #Boca le había dado vuelta el partido a #AtléticoTucumán y sobre el final, Carlos Zambrano le pegó un codazo a Ignacio Puch. ?? Ni el árbitro principal, Espinoza, ni el VAR, observaron la jugada. ?? ¿Qué les pareció? pic.twitter.com/wYSCdVRzOb

