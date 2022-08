Carlos Troche y su esposa aguardan felices la llegada de Charlotte

Entornointeligente.com /

La noticia fue dada a conocer por su esposo John Easterling , a través de un comunicado. » Olivia Newton-John falleció pacíficamente esta mañana en su rancho del sur de California, rodeada de familiares y amigos», señala el texto.

Lea más: Jane Fonda y Whoopi Goldberg prestan sus voces a «Luck», la película animada de Apple

El comunicado pide además que se respete la privacidad de la familia en estos momentos y que, en vez de flores, se remitan donaciones a la Fundación Olivia Newton-John , abocada a la medicina vegetal y el cáncer.

La actriz es principalmente recordada por haber interpretado a Sandy Olson en el musical «Grease» , que protagonizó en 1978. Nació en Cambridge, Reino Unido, el 26 de septiembre de 1948; y a los cinco años se mudó a vivir a Australia, donde vivió su infancia y adolescencia.

Su primer álbum «If not for you» (1971) llegó a los Estados Unidos y consiguió tres sencillos de mediano éxito. Dos años después publicó su segundo disco «Let me be there», mientras que en 1974 fue elegida para representar al Reino Unido en el Festival Eurovisión . Interpretando «Long Live Love» obtuvo el cuarto lugar de la competencia, que ese año tuvo como ganador al grupo sueco ABBA.

Su tercer álbum «If you love me, let me know» llegó a las primeras posiciones de las listas de éxitos, alcanzó el primer lugar de Billboard con la balada «I honestly love you» . A lo largo de su carrera obtuvo cuatro premios Grammy y uno de sus principales éxitos es la canción «Physical» .

En el cine también protagonizó el musical «Xanadu» que fue un fracaso en taquilla, pero logró un gran éxito con su banda de sonido.

«Tu impacto ha sido increíble», la despedida de John Travolta El actor John Travolta recurrió a su cuenta de Instagram para rendir tributo a su compañera de «Vaselina» , con quien también protagonizó la película «Two of a kind» . «Mi querida Olivia, hiciste que nuestras vidas sean mucho mejores. Tu impacto ha sido increíble. Te quiero mucho», expresa parte del mensaje.

«Nos veremos nuevamente en el camino y vamos a estar siempre juntos nuevamente. Tuyo desde el momento en que te vi y por siempre. Tu Danny, tu John», añade la publicación del actor, acompañada de una foto de la artista.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com