Carlos Troche y su esposa aguardan felices la llegada de Charlotte

El diputado liberal Celso Kennedy habló con los medios tras la sesión extraordinaria de este lunes en que, con mayoría colorada , se logró archivar nuevamente un pedido de juicio político contra la fiscala general del Estado , Sandra Quiñónez .

«Yo me quedé a cumplir lo que es nuestra responsabilidad como legisladores. ¿Cómo uno va a presentar un juicio político y no va a querer que se resuelva? Eso no es tener seriedad», dijo Celso Kennedy .

Para el parlamentario liberal, daba igual postergar la sesión » sine die » o archivar el pedido de juicio político contra Sandra Quiñónez, ya que la misma iba a continuar en funciones.

«Si se quiere volver a presentar se va a presentar. Yo ya no voy firmar ningún libelo porque siempre se han hecho libelos acusatorios y juicios políticos para que algunos colegas negocien», dijo el legislador.

Afirmó que hubo una conversación previa acordando que se iba a votar, y que una vez se vote se iba a respetar el resultado. «Si se decidía votar hoy se iban a quedar y después salieron», refirió sobre el bloque de Diputados de la oposición.

Latorre tomó la Presidencia de Diputados Ante el cuestionamiento de que Raúl Latorre haya presidido la sesión aseguró que no es irregular, ya que si bien no estaba en la cadena de mando, sí se encontraba dentro de la línea de sucesión como presidente de comisión.

Explicó que cuando se tengan los votos se puede volver a presentar, asegurando que las causales van a seguir y que se pueden sumar otras causas. Dijo que este proyecto fue el que se mandó al archivo, al consultarle si se podía volver a presentar un nuevo pedido de juicio político contra Sandra Quiñónez. Agregó, además, que se van a encontrar muchas sorpresas si se revisa la ficha de votación.

Criticó que la Concertación Nacional se haya expedido anunciando que no iba a incluir a los diputados que voten en contra o se ausentasen para el tratamiento del libelo acusatorio. Cuestionó a sus colegas que se ausentaron afirmando que cómo se presentarían en las listas de la Concertación, siendo que se retiraron de la sesión.

