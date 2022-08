Carlos Troche y su esposa aguardan felices la llegada de Charlotte

Entornointeligente.com /

Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez, más conocida como Evaluna Montaner , celebró sus 25 años de vida de una manera diferente, pues hace menos de cuatro meses se convirtió en mamá de Índigo , y ahora todo gira alrededor de la niñita. Pero sus familiares la hicieron saber que ella sigue siendo la «reina de la colmena» , como la describió su enamorado esposo Camilo Echeverry.

Primer cumple como mamá » Amo cumplir años . Le agradezco a Dios por los que me rodean de cerca y de lejos que me hacen sentir especial, celebrada y amada. 25. Un cuarto de siglo . Primero del resto de mi vida como mamá . Seguramente el último apagando las velas yo. Me siento afortunada de tenerlos», escribió Evaluna Montaner en su cuenta de Instagram junto a una imagen suya mostrando unas velitas número 25.

«Eres la fortaleza de nuestro hogar» Camilo Echeverry se mostró muy romántico a la hora de saludar a su esposa Evaluna Montaner. «Te veo florecer cada día. Eres la fortaleza de nuestro hogar . Hemos pasado por todas, las dulces, los muros, las espinas, hasta llegar al fruto. Aprendo cada día de ti. Eres la semilla del árbol más gigante del mundo. Eres digna hija del creador. Te amo , feliz cumpleaños, reina de la colmena», expresó el músico en su cuenta de Instagram junto a una postal donde Evaluna está dando de mamar a Índigo.

Los saludos de mamá y papá Papá Ricardo Montaner no se quedó atrás y una vez más mostró el gran amor que tiene a su única hija. «Anoche dormí profundo, la tranquilidad de tenerte de regreso hizo que pudiera descansar feliz y en paz. Este día está dedicado enteramente a dar gracias a Dios por regalarme tu amor y tu sonrisa. Verte transformándote en alguien mejor cada día es un privilegio «, expresó el orgulloso padre.

Luego, Montaner destacó: «Bendigo el momento en que mami me anunció tu llegada, hace un poco más de 25 años. No creo que exista un papá más feliz y agradecido. Te amo Pirulin…».

Mientras que mamá Marlene Rodríguez expresó: «Tu vida para mi es una celebración constante , te amo pipita, pompañerita, princesa egipcia, frijolita y cualquiera de los mil millones de nombres más».

Sus hermanos Mau y Ricky Montaner , así como sus cuñadas también saludaron a Evaluna en las redes sociales.

