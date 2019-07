Carlos Sánchez llega a Playa Blanca con “Papás Fritos”

Entornointeligente.com /

Carlos Sánchez llevará su show de humor “Papás Fritos” al restaurante Playa Blanca en Puntacana Resort & Club, el jueves 25 de julio a partir de las 9 de la noche.

En esta refrescante comedia que habla de papás, Carlos Sánchez se une a los humoristas internacionales Antonio Sanint y el Mago Karim. Durante el show los asistentes disfrutarán de una divertida rutina de “stand-up comedy” y magia.

Este show forma parte de la amplia oferta de entretenimiento que ofrece el restaurante Playa Blanca, además de su propuesta gastronómica, que resalta lo mejor de la cocina caribeña, así como actividades deportivas y acuáticas.

Para las familias que quieran extender su estadía durante todo el fin de semana, los organizadores anunciaron una tarifa especial, disponible en los hoteles The Westin Puntacana Resort & Club y Four Points by Sheraton Puntacana Village.

Las boletas están a la venta en el hotel Four Points by Sheraton Puntacana Village y en el restaurante Playa Blanca. Para más información y reservas: [email protected], teléfono 809.959.2222 ext. 2235 y en las redes @playablancapuntacana.

