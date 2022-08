Carlos Salcido ve a Santiago Giménez como el típico delantero de la Eredivisie; Jorge Sánchez se pondrá más «mamey»

Entornointeligente.com /

Carlos Salcido triunfó en la Eredivisie jugando para el PSV Eindhoven y de acuerdo a su experiencia considera que Santiago Giménez y Jorge Sánchez no pasarán desapercibidos en el futbol neerlandés y darán de qué hablar.

«De entrada me da mucha alegría, no sólo porque van a Holanda, sino porque un chavo que se va al extranjero me gusta porque tienen oportunidad y porque viene bien para Selección Nacional», declaró Carlos Salcido en entrevista con Jesús Bernal de ESPN , acerca de los dos jugadores mexicanos que emigran al futbol holandés.

Santiago Giménez jugará en el Feyenoord , mientras que Jorge Sánchez lo hará en el Ajax , equipos que juegan el clásico de la Eredivisie .

Señala Carlos Salcido que le da mucho gusto que haya equipos como Chivas o Pachuca que hagan convenios con equipos neerlandeses que trabajan bien, lo cual es positivo para las generaciones que vienen, ya que es un crecimiento que se da cuando emigran mexicanos al extranjero.

Reveló Carlos Salcido que tuvo la oportunidad de platicar con Santiago Giménez : «Le dije a ‘Chaquito’ que ojalá le vaya bien y que tome esta etapa para llegar más lejos en Europa . Hay que dar ese pasito: primero Europa y luego fijar la meta en otro equipo» y agregó el tres veces mundialista con México que «ver un Mundial con más mexicanos en Europa , me emociona».

Experto en el futbol de los Países Bajos , comentó Carlos Salcido que para la gente que no sabe mucho, «el clásico es el Feyenoord vs Ajax ; últimamente ha aparecido el PSV , pero son los dos equipos más importantes» y comentó que Santiago Giménez tiene buena estatura, «es corpulento, es fuerte, entrón. Tiene esta parte de su papá (Cristian ‘Chaco’ Giménez) de ser echado para adelante y le va a ir bien, porque es un delantero típico de Holanda, de esos que te toca marcar». Carlos Salcido también se refirió a Jorge Sánchez , a quien elogió. Dijo que «va a mejorar mucho su futbol. Nosotros en Selección Nacional sufrimos mucho por los laterales; él lo es y va a crecer».

Añade que el defensa formado en el América es rápido, tiene viveza y debe entender los tiempos, atacar, jugar los mano a mano y ponerse atento en las idas y vueltas, porque «hay tiempos y no es lo mismo estar en Ajax , que va a jugar torneos internacionales. Todos estos partidos, torneos, le van a ayudar mucho» y auguró Carlos Salcido que Jorge Sánchez «se va a poner mamey».

