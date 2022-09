Entornointeligente.com /

C arlos Sainz ha comenzado de forma espectacular el Gran Premio de Italia, dominando la segunda seisión de entrenamientos, la vespertina, en una vuelta fantástica que no han podido igualar ni Max Verstappen ni Charles Leclerc. Ferrari debe llevarse la pole en casa, es el mejor a una vuelta, aunque a 53, hasta que no controle el desgaste de las gomas, no debería poder con Red Bull.

