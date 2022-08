Carlos Sainz se queda con la pole y arrancará primero en el GP de Bélgica

Entornointeligente.com /

El español Carlos Sainz Jr (Ferrari) se quedó este sábado 27 de agosto con la pole position del Gran Premio (GP) de Bélgica de Fórmula 1.

Sainz arrancará de primero en el circuito de Spa-Francorchamps el próximo sábado 1 de septiembre; por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y de su compatriota Fernando Alonso (Alpine).

Por su parte, el holandés Max Verstappen (Red Bull) realizó el mejor tiempo de la clasificación; pero partirá desde la posición 15 debido a una penalización por cambiar piezas mecánicas más allá de la cuota autorizada.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo en el campeonato y también penalizado, arrancará en el sitio 16.

Por detrás de Sainz, lugar número cinco en el Mundial, Pérez tiene también una oportunidad de oro; actualmente tercero del campeonato, podría recortar los cinco puntos que le separan de Leclerc.

Finishes P2, starts from pole

Carlos Sainz will start Sunday's race from the front of the grid 👏 #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/zerCGecx01

— Formula 1 (@F1) August 27, 2022

LINK ORIGINAL: ACN

