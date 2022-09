Carlos Queiroz regressa ao comando da selecção do Irão

Entornointeligente.com /

O português Carlos Queiroz vai regressar ao Irão para comandar a selecção nacional daquele país até ao final do Mundial 2022, no Qatar, avançou nesta quarta-feira a agência de notícias estatal do país, a IRNA.

As negociações entre a Federação Iraniana de Futebol (FFIRI) e Queiroz «chegaram finalmente a uma conclusão» e «foi celebrado um contrato entre as duas partes», pode ler-se na notícia, na qual se acrescenta que o português chega a Teerão no «fim-de-semana para iniciar a sua carreira na selecção nacional até ao final do Campeonato do Mundo do Qatar de 2022».

A selecção iraniana, tal como Portugal, vai disputar em Dezembro a fase final do Mundial de futebol, estando inserida no grupo B, que integra ainda Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales.

Na semana passada, a IRIFF elegeu um novo presidente para um mandato de quatro anos, sendo que Mehdi Taj candidatou-se com a promessa de trazer Queiroz de volta à selecção nacional.

