Carlos Peña: “No creo haberme equivocado absolutamente en nada”

Despuu00e9s de casi 80 du00edas con los ju00f3venes en la Plaza Italia, u00bfcuu00e1l es su reflexiu00f3n? n Carlos Peu00f1a se ru00ede. Y responde: n -Bueno, no es tan distinta a la que formulu00e9 en un comienzo. n De la que habla el columnista de El Mercurio y rector de la UDP -que lanzaru00e1 un libro sobre el tema en marzo- es de aquella que sostiene que estamos frente a un fenu00f3meno de anomia generacional encarnado en los ju00f3venes, el cual cataliza las frustraciones soterradas de la sociedad. Una tensiu00f3n producto de la modernizaciu00f3n capitalista del pau00eds, que detru00e1s de mu00e1quinas, consumo y bienestar arrastra una extrema racionalizaciu00f3n de la vida, pero ademu00e1s un fuerte impulso cultural que lleva a que las personas elijan cu00f3mo quieran vivir y quiu00e9nes quieren ser. Pero chocan con la realidad que se los impide. Y ahu00ed viene la frustraciu00f3n. Y el estallido. n Es probable que Peu00f1a nunca haya sido tan resistido como en esta pasada. Su diagnu00f3stico enfocado en los ju00f3venes -u201clas nuevas generaciones estu00e1n huu00e9rfanas de orientaciu00f3nu201d y asu00ed u201cpresas de sus pulsionesu201d, escribiu00f3 el 20 de octubre- le valiu00f3 hasta un encontru00f3n con 240 acadu00e9micos de su universidad, quienes expresaron su preocupaciu00f3n por la forma en que la tesis de Peu00f1a columnista impactaru00edan en Peu00f1a rector. n — Me parece que es un retrato bastante fidedigno de lo que es la sociedad chilena. Es decir, son los problemas propios de una modernizaciu00f3n ru00e1pida: identidades mu00faltiples, temores de los mu00e1s viejos a la enfermedad y la vejez, miedo de los grupos medios a que el bienestar se venga abajo. Y no soy capaz de explicar por quu00e9 la gente no lo vio inicialmente. Cuando yo lo diagnostiquu00e9, se vio de mi parte una especie de rechazo a las culturas juveniles. No habu00eda nada de eso, sino un diagnu00f3stico tan elemental como que tenemos una generaciu00f3n, la mu00e1s educada de la historia, que, sin embargo, estu00e1 experimentando una falta de orientaciu00f3n normativa de los propios impulsos. n n u00bfY eso cu00f3mo se resuelve? nNo se resuelve. La modernidad es una u00e9poca ambigua, es una dialu00e9ctica permanente de progreso y desilusiu00f3n. Y ahu00ed es que la polu00edtica es importante, porque tiene por objeto contener esa desilusiu00f3n. n u00bfY quu00e9 rol cumplen las universidades frente a esta anomia juvenil? nA la universidad no hay que pedirle mu00e1s de lo que son; instituciones de educaciu00f3n superior donde se transmite el saber acumulado en la cultura de nuestro tiempo y las destrezas necesarias para desplegarlo. A diferencia del sistema escolar, su quehacer es muy distinto, porque mientras el escolar modela el alma de las personas, la universidad no tiene esa tarea. La universidad no forma a las personas. Esta idea de que porque la universidad es una instituciu00f3n de educaciu00f3n superior tiene por objeto orientar normativamente la conducta juvenil, a mu00ed me parece una demanda excesiva. n u00bfY en los colegios su00ed? nSin ninguna duda. El sistema escolar aparece a fines del siglo XVIII, con la idea de poner a todos los niu00f1os en una escuela con rutina preestablecida hasta que aprendan, sacu00e1ndolos de la incondicionalidad del hogar. En el colegio la gente vale por lo que es capaz de esforzarse o por la capacidad que tenga de contener sus propias emociones. En la casa, no es asu00ed. Y esto lo dijo Durkheim: u201cLa tarea de la educaciu00f3n es evitar el peor mal que aqueja a la sociedad, que es el mal del infinitou201d. Eso es un deseo desbordado que se estrella una y otra vez con la muralla de la frustraciu00f3n. n u00bfEntonces hay un du00e9ficit en la labor de los colegios? nBueno, estamos en un periodo de tru00e1nsito. Lo que pasa es que hemos olvidado que la sociedad chilena logru00f3 poner a todos los niu00f1os dentro de la escuela reciu00e9n a fines del siglo XX. Hoy tenemos la generaciu00f3n mu00e1s ilustrada que nunca hubo en Chile, pero que estu00e1 en tru00e1nsito tambiu00e9n. A mu00ed esto me parece el hecho fundamental. La sociedad chilena tiene problemas -baja oferta en protecciu00f3n de la vejez y la enfermedad, una vivencia de desigualdad intensa, entre otros-, pero el hecho fundamental, el combustible de lo que ha ocurrido, es esto que yo estoy mencionando. Es evidente. n n Pero la educaciu00f3n no es algo que estu00e9 sobre la mesa hoy. El foco estu00e1 en la nueva Constituciu00f3n. nEl tema de la educaciu00f3n es lento. Estamos en presencia de un fenu00f3meno que no se va a resolver en el corto plazo. Es un ciclo que puede durar tres o cuatro au00f1os y que va a tener manifestaciones de diversa u00edndole. Es probable que el debate constitucional tenga un cierto valor terapu00e9utico, particularmente en la u00e9lite. n Una catarsis. nClaro, cuando hay este tipo de protestas, una cosa son las causas que la generan y otra es cu00f3mo las ordenas cognitivamente una vez que se produjeron. Entonces, hemos ordenado hasta ahora parte importante de este malestar diciendo u201clo que queremos es una nueva Constituciu00f3nu201d. No es que el anhelo por la nueva Constituciu00f3n haya desatado lo que ocurriu00f3, sino que es una adscripciu00f3n de sentido ex-post. El debate constitucional va a tener la virtud de ordenar cognitivamente muchas de estas sensaciones. No las va a apagar del todo, desde luego, y si se despiertan demasiadas expectativas respecto de la cuestiu00f3n constitucional, lo que va a ocurrir es que va a acechar una nueva frustraciu00f3n. En esto las u00e9lites intelectuales tienen un trabajo que hacer: el difu00edcil trabajo de decir la verdad. Porque hoy todos tienen temor a hacerlo. n Narcisos n u00bfSiente que se ha quedado solo en eso? nNo, no, nunca me he sentido solo. Tampoco me he sentido nunca acompau00f1ado. n u00bfPero ve algo de eso durante esta crisis? nLo que he visto es que la u00e9lite de intelectuales o enmudece por miedo -que es lo que ha pasado en la derecha en general- o se suma con gran entusiasmo a lo que estu00e1 ocurriendo, apresuru00e1ndose a tomar partido en vez de tomar distancia y reflexionar racionalmente sobre el problema, intentando comprender, a la luz del saber disponible, del saber acumulado. Yo creo que esta u00faltima es la tarea de los intelectuales: hacer el esfuerzo -asu00ed uno se equivoque, aunque yo no creo haberme equivocado- de pensar quu00e9 puedo yo decir sobre la base del conocimiento que dispongo. Esa es la tarea del intelectual y no sumarse al fervor de la hora para demostrar que uno es una buena persona. Estamos llenos de intelectuales que se han dedicado a sermonear, a hacer discursos de matinal, una y otra vez, a alimentar el fuego de la hoguera. Nada de eso tiene sentido. La tarea es poner una pausa y reflexionar con frialdad y racionalidad acerca de lo que ocurre. n u00bfAlguien le ha llamado la atenciu00f3n positivamente? nNadie demasiado. n n u00bfNegativamente? nTampoco, no vale la pena. Pero todos quieren demostrarse buenas personas, estar del lado de la justicia, del lado del malestar. Y a mu00ed me parece que hay en eso una cierta flojera intelectual, porque la labor de las u00e9lites intelectuales es intentar comprender el fenu00f3meno. nHe visto tambiu00e9n en algunos intelectuales que estu00e1n en la lucha polu00edtica hacer un esfuerzo inteligente, creo yo, por adscribir el sentido que ellos consideran correcto a esta protesta. Eso me parece muy bien. n Un Daniel Mansuy, por ejemplo. nSu00ed, claro, y eso estu00e1 muy bien. n Y ese miedo de los intelectuales, u00bfes a las redes sociales? nSu00ed, es un miedo terrible al desprecio de las redes sociales, porque todos los intelectuales son tambiu00e9n bastante narcisistas. Experimentan la vida social y el mundo como un espejo y estu00e1n delante de quu00e9 imagen te devuelven las redes. Cuu00e1ntos aplausos recibo, etc… n u00bfIncluyendo a Carlos Peu00f1a? nMe incluyo en la categoru00eda, pero hay que tener autocontrol. n Cuando uno estu00e1 en la esfera pu00fablica es inevitable que busque el asentimiento, la acogida de la audiencia para la cual escribes. Todos somos narcisistas en algu00fan sentido, pero una personalidad adulta tiene conciencia acerca de la irracionalidad que habita en uno. u00a1Por lo menos yo hago ese esfuerzo! Esto de vivir pendiente del telu00e9fono, en espera de una noticia que uno supone importante, de algo que va a llegar y que va a cambiar la vida cuando sabemos que no es asu00ed, es una irracionalidad total. Esa es la histeria. La pregunta del histu00e9rico, decu00eda Lacan, es u00bfquu00e9 quiere el otro de mu00ed? No hay nada peor para un intelectual que vivir preso de esa histeria. Pero, desgraciadamente, estamos llenos de columnistas, de personas que opinan, de intelectuales, para quu00e9 decir de polu00edticos y periodistas, que estu00e1n atrapados por la pregunta del histu00e9rico. n n Desde ese punto de vista, esto puede ser una mediciu00f3n para el nivel de intelectuales que tenemos. nBueno, ha habido trabajos interesantes, como los de Carlos Ruiz, porque son esfuerzos genuinos por inteligir el proceso social que estamos viviendo. Tambiu00e9n Kathya Araujo. Lo que a mu00ed no me gusta son estos intelectuales que se suman simplemente al fervor moral de la hora, que lo moralizan todo. n El yo n u00bfPor quu00e9 nunca escribe columnas en primera persona? nu00bfA quiu00e9n le interesa lo que yo, como sujeto, con historias personales, con emociones, piense o sienta? nNo creo que interese, ni deberu00eda interesar. Lo que hay que evitar es que eso que uno es se infiltre en lo que uno dice. La validez de lo que yo digo no tiene que ver con el sujeto que soy, tiene que ver con criterios relativamente impersonales. El razonamiento ad hominem me parece fatal. n u00bfY cu00f3mo se cruza esto que plantea con lo que se produjo en la UDP cuando los profesores escriben esa carta criticando su diagnu00f3stico sobre los ju00f3venes que planteu00f3 en sus columnas? nBueno, yo tengo la impresiu00f3n de que no criticaron el diagnu00f3stico, sino que criticaron el hecho de formularlo. Si hubieran criticado el diagnu00f3stico, yo no tengo ningu00fan problema ni temor a la polu00e9mica. Ellos lo que criticaron, no los profesores, sino el grupo de personas que firmu00f3 la carta, fue el hecho de que hubiera formulado esa opiniu00f3n, temiendo ellos que esto lesionara la relaciu00f3n de los profesores con los estudiantes. Es un argumento utilitario que yo no sabu00eda que operaba como control de la tarea intelectual. Y no lo acepto. n u00bfEs una censura? nNo, es un error. Creer que uno deba enmudecer porque a alguien le pueda molestar, irritar, etc. No me parece correcto. Simplemente, no estoy dispuesto a hacerlo. n Foto: Richard Ulloa n u00bfFue difu00edcil ese momento? Hubo funas al rector. nNo, no fue difu00edcil. Yo tengo muy claro que los fenu00f3menos sociales son, en general, transferenciales, o sea, que no es a mu00ed la persona en contra de quien se dirige todo eso, sino la posiciu00f3n que uno tiene. n Pero en este caso es la figura del rector, pero, ademu00e1s, se sabe que el rector piensa que los ju00f3venes estu00e1n totalmente lanzados a sus emociones y no respetan nada. nNo dije eso, sino que hablu00e9 de anomia generacional y es un diagnu00f3stico que comparte una amplu00edsima literatura. Si los acadu00e9micos piensan que eso es erru00f3neo, lo podemos discutir. n A lo que voy es que en este caso es indivisible Carlos Peu00f1a columnista, de Carlos Peu00f1a rector. Van contra la figura del rector, pero ademu00e1s saben lo que piensa Carlos Peu00f1a. nEstu00e1 bien. Su00ed, exactamente. n u00bfMe estu00e1 dando la razu00f3n? nSu00ed. Pero para decirlo mu00e1s claramente: no creo que el rector sea un relacionador pu00fablico de la instituciu00f3n en la que trabaja. Tampoco que sea un terapeuta de todo lo que ocurre al interior de la instituciu00f3n. Un rector es una persona que conduce una instituciu00f3n tras la cual hay un proyecto intelectual y su primer deber es cuidar que las virtudes que son propias del trabajo intelectual -la ilustraciu00f3n, las reglas del debate racional, la contenciu00f3n de las propias emociones- impere. Asu00ed concibo yo el trabajo de rector, que es un trabajo, por lo demu00e1s, no es una dignidad. No es el sucedu00e1neo de una persona aristocru00e1tica. Es un empleo. n Tampoco se va a sentar en la calle a tomar tecito con las manifestantes, como Ignacio Su00e1nchez. nNo quiero criticar a Ignacio Su00e1nchez, pero yo no lo haru00eda, sin ninguna duda. No vale la pena engau00f1arse. n Ud. siempre ha estado en una postura contracorriente en sus columnas. En esta pasada hay mucha gente que dice que Peu00f1a ya estu00e1 a la derecha de Piu00f1era. u00bfQuu00e9 le pasa con eso? nNada, realmente. Yo entiendo que el oficio de columnista, que es una parte u00ednfima de todo lo que hago, estu00e1 expuesto a ese tipo de reacciones irreflexivas, inmediatas. n n Alguien decu00eda en Twitter que se pasu00f3 a la oligarquu00eda y hasta se convirtiu00f3 en su vocero. nJajaju00e1. Eso es una tonteru00eda. Yo no soy oligarca ni por origen ni por anhelo, asu00ed que no hay problema. n Juristas, no n nUd. fue a La Moneda a conversar con el Presidente, pero antes de escribir que se volviu00f3 inu00fatil. nSu00ed, y lo que le dije fue lo mismo que he dicho en mis columnas antes y despuu00e9s del encuentro: que el peligro era tornarse irrelevante si no era capaz de asumir una posiciu00f3n que podru00eda resultar incu00f3moda. Incluso, recuerdo que le citu00e9 un famoso dicho, que estu00e1 en la Historias de Florencia, de Maquiavelo, que dice que el gran polu00edtico siempre se ha expuesto ante el dilema de salvar su alma condenando a su patria, o salvar la patria condenando su alma. u00c9l lo tomu00f3 bien, es inteligente. n Ud. lo ha criticado bastante, pero u00bfquu00e9 tendru00eda que haber hecho? Una cosa es el acuerdo constitucional, que no resuelve todo, pero canaliza cierta demanda. nTiene una funciu00f3n terapu00e9utica y de reconstruir un cierto vu00ednculo. La realidad de una Constituciu00f3n en condiciones modernas, donde los vu00ednculos sociales entre las personas ya no se producen espontu00e1neamente, el u00fanico camino que tenemos por delante es reconstruirlos reflexivamente mediante el diu00e1logo. Lo que tenemos por delante es una cuestiu00f3n muy importante, pero mu00e1s por el proceso de diu00e1logo que conduce a ella que por el resultado. n u00bfPrefiere convenciu00f3n constituyente o mixta? nCreo que es mejor una convenciu00f3n totalmente elegida, con paridad de gu00e9nero y escau00f1os reservados para pueblos indu00edgenas. El debate constitucional debiera consistir no tanto en una reflexiu00f3n de juristas respecto de quu00e9 reglas redactar, sino mu00e1s bien en una deliberaciu00f3n acerca de cu00f3mo constituir un vu00ednculo entre los chilenos que hoy se experimentan a su00ed mismos a partir de identidades mu00faltiples. Hay comunidad polu00edtica allu00ed donde las personas se sienten unidas implu00edcitamente por algu00fan vu00ednculo. Si el debate cae solo en juristas, estamos perdidos. u00bfPodemos vivir juntos? Esa es la pregunta que tenemos que responder, que no es mu00eda, sino de Alain Turaine. Si el debate constitucional elude esta pregunta, no va a servir de nada. n u00bfNo se arriesga eso a caer en un asunto medio histu00e9rico, emocional, como cantando juntos en una fogata? nNo, nada mu00e1s lejos de mi u00e1nimo que guitarra y fogatau2026 Hay que encarar ese problema con frialdad y con racionalidad. Ese es el esfuerzo, y por eso repito que los intelectuales tienen una labor muy importante que hacer. Contener las emociones y conducir esta gigantesca fuerza colectiva. Aunque eso no merezca el aplauso, aunque tener razu00f3n hoy sea mal visto. n u00bfNo cree que haya nada de su diagnu00f3stico que cree que haya fallado? nNo creo, fu00edjate. Lo que he dicho es que este es un fenu00f3meno en el que comparecen mu00faltiples causas y las podemos enumerar: el cambio generacional y la anomia que lleva consigo; una vivencia de la desigualdad que se ha incrementado como consecuencia de desaparecer la fantasu00eda legitimadora que la encubru00eda; una disoluciu00f3n de los vu00ednculos sociales que es propio de las sociedades modernas que estu00e1n en tru00e1nsito; una sociedad que ha ido por delante del Estado. Esos son los fenu00f3menos que yo veo detru00e1s de esto, y todo eso ha catalizado en esta cuestiu00f3n generacional. No creo haberme equivocado en absolutamente nada. n “El Presidente ha consentido una gigantesca pu00e9rdida de poder, trasladando la iniciativa y el centro del ru00e9gimen polu00edtico al Congreso”, dice Carlos Peu00f1a. n u00bfCu00f3mo ha visto el componente de clase en esta crisis? nLas sociedades modernas son sociedades de clase y una sociedad de clase distribuye desigualmente el poder, la riqueza y el prestigio, y legitima esa desigual distribuciu00f3n. Lamento esta noticia para los intelectuales bienpensantes, pero esas son las sociedades. Son distribuciones desiguales de riqueza, prestigio, poder, legitimadas de alguna forma. Si eso es asu00ed, es evidente que tras cualquier conflicto hay finalmente un componente de clase. n u00bfY tiene que ver con una falla de la promesa de la meritocracia? nClaro, porque la meritocracia es una forma de legitimar ideolu00f3gicamente la desigualdad. El problema de la sociedad no es la desigualdad, es cu00f3mo se legitima. Ahora, un tipo de modernizaciu00f3n como el que Chile ha emprendido legitima la desigualdad con la promesa de expansiu00f3n creciente del bienestar y, por otra parte, con la promesa de la meritocracia, o sea, que los recursos que tu00fa y yo, o nuestros hijos, dependeru00e1n del grado de esfuerzo y de talento que exhiban y que sean capaces de desplegar. Y esa promesa meritocru00e1tica, que es una mentira noble, como decu00eda Platu00f3n, se ha demostrado como lo que es: una fantasu00eda. Y las sociedades se estructuran sobre eso. n O sea, el asunto es saber y aceptar que se actu00faa sobre eso. nChesterton desarrolla la idea de que todas las sociedades tienen la estructura de un cuento de hadas y llegan a un punto, donde, como Cenicienta, algunos preguntan por quu00e9 tienen que irse a las 12. Y la respuesta es obvia: si no te vas a las 12, el cuento no existe. nTodas las sociedades descansan sobre un tipo de fantasu00eda compensatoria de las asperezas de la vida. Por eso tenemos literatura, polu00edtica, religiu00f3n. Entonces, la meritocracia en Chile ha mostrado no tener una estructura que la haga plausible. La gran estructura de la plausibilidad es el sistema escolar y ha ido muy lento en su mejora. n u00bfHay algo tambiu00e9n de cuento de hadas en lo que se vive en la Plaza Italia, no? nTiene que ver con la pu00e9rdida de vu00ednculo; las personas quieren momentos donde poder recuperar un sentido de comunidad. Y esto es lo que explica el aire carnavalesco, porque la gente quiere estar junta en una cosa lu00fadica, festiva. Es el anhelo de vivir abrigados por una colectividad que me aleje de la soledad, de este individualismo competitivo que la sociedad moderna me ha enseu00f1ado. De alguna manera, los ju00f3venes hoy du00eda son expuestos a un proceso que se llama individuaciu00f3n. Cuu00e1n alegre o triste depende bu00e1sicamente de lo que tu00fa decidas, de tu propia bu00fasqueda, de tu propio esfuerzo. Eso que parece muy inspirador para una cultura capitalista, puede ser tambiu00e9n muy desolador. n u00bfCu00f3mo se ven los dos au00f1os que le quedan a Piu00f1era? nEstamos asistiendo a un cambio de ru00e9gimen polu00edtico. Tenu00edamos un ru00e9gimen presidencial donde la iniciativa del sistema polu00edtico estaba en manos del Ejecutivo y hoy du00eda lo que yo veo, al menos, es que se traspasu00f3 toda la iniciativa gubernamental, incluso transgrediendo constitucionales reglas explu00edcitas, al Congreso. Entonces, el Presidente ha consentido una gigantesca pu00e9rdida de poder, trasladando la iniciativa y el centro del ru00e9gimen polu00edtico al Congreso. n Quizu00e1s no es negativo ese cambio del ru00e9gimen polu00edtico. nEl gran problema que tiene el presidencialismo chileno, sobre todo en manos de personalidades como la de Piu00f1era, es que acaban confundiu00e9ndose con la jefatura gubernamental, con el du00eda a du00eda. Y el Presidente, particularmente si no tiene ningu00fan carisma, como le ocurre a Piu00f1era, acaba desprovisto de toda aura. Entonces, lo que podru00eda ocurrir si pasamos a un ru00e9gimen semipresidencial es que estu00e1 la oportunidad para que la figura del Presidente sea mu00e1s de jefe de Estado y se distancia de la del jefe del du00eda a du00eda. nPero este cambio de ru00e9gimen es el precio que pagu00f3, creo yo, para sostenerse el tiempo que resta. n Para salvar su almau2026 nQue es lo u00fanico que al Presidente le interesa. n”,”post_title”:”Carlos Peu00f1a: u201cNo creo haberme equivocado absolutamente en nadau201d”,”post_excerpt”:”Muchos “intelectuales con discursos de matinal”, rendidos ante la posibilidad de repudio de las redes sociales, dice que ha visto el rector Peu00f1a durante los du00edas de estallido. 