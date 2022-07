Entornointeligente.com /

O presidente da Câmara de Lisboa defende que o executivo deve abster-se, para já, de se pronunciar sobre a localização do novo aeroporto. O PSD tinha preparado o chumbo da proposta do PCP, mas Carlos Moedas teve que sair mais cedo, suscitando protestos de João Ferreira. Nesta entrevista ao Interesse Público , programa a que pode assistir no site do PÚBLICO, explica as suas (boas) relações com o ministro Pedro Nuno Santos.

