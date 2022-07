Carlos Martínez: «Que todo se reduzca a si yo hago o no los partidos no es la noticia del día»

Entornointeligente.com /

C arlos Martínez ha sido escogido para liderar las narraciones de los partidos de LaLiga en Movistar + la próxima temporada. La posibilidad de que el periodista no estuviera entre los elegidos para las retransmisiones deportivas ha suscitado cierta polémica en el mundo del fútbol espaáol. En cambio, Martínez ha sido tajante: «Que todo se reduzca a si yo hago o no los partidos, no me parece la noticia del día. La noticia del día es que comienza una vez más la liga que hace que los espaáoles vibren en sus casas».

Carlos Martínez es considerado una de las voces del fútbol espaáol. Sin embargo, él prefiere no considerarse así: «Yo no soy la voz de nada, yo hago mi trabajo de la mejor manera. No me creo ni más ni menos que cualquiera».

Su retransmisión más especial Con esta, ya sumará 33 las temporadas narrando la máxima competició n del fútbol espaáol y lo hace con la misma emoción. «Me he llevado una alegría, porque es un aáo más haciendo lo que más me apasiona. Para mí cada temporada ha sido distinta porque cada una es especial y esta también lo será. Pensar que cada día te enfrentas a algo que todavía no has visto, seguramente sea la forma de estar tantos aáos en este oficio».

El narrador cuenta con muchas retransmisiones, pero tiene claro cuá ha sido el partido más especial para él : «El último con Michael Robinson «.

LINK ORIGINAL: Marca

