Carlos Jiménez: Las nuevas tecnologías son un examen que hay aprobar para no quedarse atrás en los negocios de hoy

El metaverso, la inteligencia artificial y el blockchain son apenas algunas de las patas de este ciempiés de nuevas tecnologías que deben ser miradas con atención por las empresas, las marcas y todo aquel que tenga la intención de trabajar con público

La primera pregunta que surge, cuando se habla de nuevas tecnologías, gira alrededor de la cotidianidad de los venezolanos que viven entre apagones, falta de agua en las tuberías de las casas y protestas de maestros por el pago de sus, ya de por sí bajos, sueldos: ¿Hay en este escenario espacio para las nuevas tecnologías?

Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales, advierte que «hay que tener mucho cuidado con esa percepción» y señala que hoy «la tierra es plana» citando al escritor Thomas Friedman, en una conversación con Contrapunto desde Panamá vía zoom.

«Luego de explicar las 10 fuerzas que hacen que el mundo sea plano, la conclusión es que vivimos en un mundo globalizado. Venezuela tiene sus problemas y sus dinámicas, como la tienen todos los países. Hay países que en este momento están guerra. La gente tiende a pensar que su universo es muy distinto y lo limitan, pero estas tecnologías de todas forman los impactan», sostiene Jiménez.

Al preguntarnos qué son «nuevas tecnologías» Jiménez se apura en aclarar que

«no son tan nuevas», pero que ahora están en su » momentum » y están captando el interés del mercado.

«Nuevas tecnologías significan el Metaverso, Blockchain, Inteligencia Artificial y Machine Learning, la mayoría de estas tecnologías y aplicaciones no son nuevas. El metaverso se fundamenta en la realidad virtual que sabemos tienen mucho tiempo. Cobran importancia por Marck Zuckenberg que tiene una empresa que se llama META y decide que van a trabajar e invertir en esto cantidades recursos importantes y eso genera grandes oportunidades para los negocios», explica Carlos Jiménez.

El analista, quien también es socio de de la firma Datanálisis, señala que esto será el tema del evento «Tendencias digitales 2022: el impacto de las nuevas tecnologías en los negocios» que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre al cual se podrá asistir vía online y con la posibilidad de participar de forma presencial en el salón Gabiani, del hotel Renaissance, en Caracas.

-¿Cómo se comen los capitanes de empresas esta nueva realidad que sea probablemente ajena a su generación?

-De la forma más ruda, como normalmente aprendemos las cosas. Eso ha sido así desde pequeños. ¿Por qué estudiamos? Porque hay examen. ¿Qué es lo que hace que la compañía se interese por estos temas? El examen, que se traduce en la competencia.

Pone como ejemplo la industria de la banca donde una institución comienza a usar este tipo de tecnologías para el manejo de riesgo o el marketing y «eso presiona los demás a incorporarse para no quedar en desventaja».

Se detiene solo para remarcar esta afirmación: «Lo otro son los clientes que comienzan a usar estas tecnologías. Los consumidores se sienten cómodos y usan plataformas que deben ser asumidas por las empresas. Al final hay presión para entender cómo asimilar este tipo de tendencias».

«Hay interés», sentencia Jiménez y asegura que los estudios que presentarán en el evento revelan «el interés por parte de los consumidores y los tenemos medidos por las encuestas y sabemos cuántas gente está usando asistentes digitales, cuantos entran en el metaverso».

-¿América Latina puede con esa tendencia con sus problemas de conectividad, servicios, pobreza, inequidad? ¿Venezuela puede asumirlo?

-Hay una falsa creencia de que «eso aplica a mi negocio», y la otra «eso no tiene que ver con nosotros. Se preguntan si «aquí se va el agua y se va la luz… ¿De qué metaverso estamos hablando y de qué inteligencia artificial estamos hablando?. En Venezuela hay segmentos de mercado, grupos de consumidores. Muchos niños en Venezuela tienen acceso al metaverso porque usan plataformas Minecraft y están en el metaverso.

Jiménez agrega que «hay empresas que no entienden estas nuevas tecnología, de qué tratan, cómo o pueden impactarlo. Muchos piensan que cuando hablan del metaverso, se circunscribe a videojuegos. Cuando piensan en Blockchain piensan en criptomonedas. Hay confusión. Tendemos a totalizar: Todo es igual y pensar que todo el mundo puede o todo el mundo no puede, y no es así».

Explica que en Venezuela hay compañías que están incursionando en el Machine Learning y la Inteligencia Artificial o el Blockchain.

«En el evento voy a mostrar como hay gente en Latinoamérica y especialmente en Venezuela usa la realidad virtual, gente que invierte en criptomonedas, entonces vamos a ver como estas tecnologías están impactando en América Latina», sostiene Jiménez.

El investigador indica que el trabajo de campo en Venezuela les dice que en el país hay gente que está trabajando en el metaverso y que están usando estas tecnologías.

«Claro que hay que problemas y Venezuela los tiene, pero los consumidores quieren experiencias y estas tecnologías generan experiencias y generan oportunidades», dice lapidariamente Carlos Jiménez.

