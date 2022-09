Carlos III é oficialmente proclamado rei do Reino Unido

Entornointeligente.com /

Carlos III foi este sábado proclamado oficialmente rei do Reino Unido, numa cerimónia realizada no palácio de St. James, em Londres e que foi pela primeira vez transmitida pela televisão.

O novo monarca britânico, com 73 anos, sucede à sua mãe, a rainha Isabel II, que morreu na quinta-feira aos 96 anos.

A cerimónia do Acession Council, o órgão cerimonial que se reúne após a morte de um monarca, foi presidida por Penny Mordaunt, a nova líder da Câmara dos Comuns, que começou por ler a comunicação formal da morte de Isabel II. «Meus senhores, é meu triste dever informar que sua graciosa majestade, a rainha Isabel II, faleceu na quinta-feira, 8 de Setembro de 2022, no Castelo de Balmoral», começou Mordaunt.

Com a presença da rainha-consorte, Camilla, do príncipe de Gales, William, da primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, entre outras figuras de estado, incluindo vários antigos primeiros-ministros, Carlos III assinou o documento oficial depois da leitura da proclamação pelo secretário do Acession Council.

«Considerando que agradou a Deus Todo-Poderoso chamar à sua misericórdia a nossa falecida soberana Rainha Isabel II de abençoada e gloriosa memória, por cujo falecimento a coroa da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte é única e legitimamente concedida ao Príncipe Carlos Filipe Artur Jorge.

«Nós, portanto, os senhores espirituais e temporais deste reino, e membros da Câmara dos Comuns juntamente com outros membros do conselho privado de sua falecida majestade e representantes dos reinos e territórios, vereadores, cidadãos de Londres e outros, com uma voz e consentimento de língua e coração publicamos e proclamamos que o príncipe Carlos Filipe Artur Jorge, é agora pela nossa morte da nossa falecida soberana de memória feliz, tornou-se o nosso único legal e feliz Senhor.

«Carlos III, pela graça de Deus do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e dos seus outros reinos e territórios, Rei, líder da Commonwealth, defensor da fé, a quem reconhecemos toda a fé e obediência com humilde afecto, implorando a Deus por quem reis e rainhas reinam para abençoar sua majestade com longos e felizes anos para reinar sobre nós. Deus Salve o Rei «.

A proclamação encerrou a primeira parte da cerimónia, a que se seguiu o discurso de Carlos III. Seguindo à risca a tradição, o rei começou a sua declaração anunciando a morte da sua «amada mãe, a rainha».

«Quanto a este reino e à família mais ampla de nações da qual faz parte, a minha mãe deu um exemplo de amor ao longo da vida e de serviço altruísta. O reinado da minha mãe foi inigualável na sua duração, na sua dedicação e na sua devoção», afirmou Carlos III, assumindo «esta grande herança e os deveres e pesadas responsabilidades de soberania que agora me passaram».

«Ao assumir essas responsabilidades, devo esforçar-me para seguir o exemplo inspirador que me foi dado ao defender o Governo constitucional e procurar a paz, a harmonia e a prosperidade dos povos destas ilhas e dos reinos e territórios da Commonwealth em todo o mundo. Neste propósito, sei que serei sustentado pela afeição e lealdade dos povos cujo soberano fui chamado a ser e, no cumprimento desses deveres, serei guiado pelo conselho dos seus parlamentos eleitos», continuou o novo monarca britânico.

Depois de efectuar fazer o juramento relativo à segurança da Igreja da Escócia e de agradecer o «apoio constante» da sua mulher, Camilla, a rainha-consorte, Carlos III encerrou o seu discurso: «Ao cumprir a pesada tarefa que me foi confiada, à qual dedico o que me resta da minha vida, rezo pela orientação e ajuda de Deus Todo-Poderoso.»

Autorizando que a proclamação seja lida por todo o reino, Carlos III assinou o juramento, seguido pelas testemunhas: William, o príncipe de Gales, Camilla, a rainha-consorte, Nicola Sturgeon, a primeira-ministra da Escócia, e o secretário de Estado para a Escócia, Alister Jack.

Como manda a tradição, a proclamação foi, depois, lida à varanda do Palácio de St. James, sobre Friary Court, a primeira de várias leituras por todo o país, seguindo-se na Royal Exchange, em Londres, na presença do mayor da capital britânica, Edimburgo, Cardiff, Belfast e nas capitais dos países da Commonwealth.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com