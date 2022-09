Carlos III e William agradecem a multidão na fila para homenagear Isabel II

Entornointeligente.com /

Com uma aparição inesperada, o rei Carlos III e o príncipe herdeiro William agradeceram neste sábado às pessoas que enfrentam horas numa fila de vários quilómetros para a despedida final de Isabel II, antes do «funeral do século» na segunda-feira.

«God save the King» (Deus salve o Rei) e «God bless the Prince of Wales» (Deus abençoe o príncipe de Gales) gritaram os súbditos no centro de Londres, enquanto apertavam as mãos e conversavam por alguns minutos com as novas faces de uma monarquia que perdeu sua rainha.

Subscrever «Muito obrigado», respondeu William às pessoas que aguardam dezenas de horas antes de prestar homenagem diante do caixão da rainha em Westminster Hall.

O edifício quase milenar, o mais antigo do complexo do Parlamento britânico, recebeu o caixão da monarca na quarta-feira e deve ser visitado por 750.000 pessoas.

Ambulâncias apoiam populares Embora no início da manhã as autoridades tenham alertado que a fila de espera era de 24 horas, ao meio-dia a demora na fila caiu para 14 horas.

Nos últimos dias, os serviços de ambulâncias de Londres atenderam mais de 700 pessoas na fila de vários quilómetros ao longo do Tamisa, segundo o The Guardian, a maioria por casos de desmaio, sendo que 81 foram encaminhadas para o hospital.

A despedida está a realizar-se num ambiente de recolhimento, solenidade e disciplina. Na sexta-feira à noite, no entanto, um homem foi preso ao sair da fila e tentar aproximar-se do caixão, informaram as autoridades.

No mesmo dia, os britânicos registaram outro momento solene: o novo rei Carlos III, 73 anos, e seus três irmãos Ana (72), André (62) e Eduardo (58), ficaram próximos ao corpo de sua mãe por 15 minutos para a «Vigília dos Príncipes».

Na tarde de sábado será a vez dos oito netos da rainha, incluindo o príncipe herdeiro e seu irmão Harry, que na semana passada apareceram em público ao lado de suas esposas, Kate e Meghan.

O momento, que segundo a imprensa britânica foi possível após 45 minutos de «longas negociações», pretendia mostrar uma aproximação entre os filhos de Carlos III e Diana.

Funeral do século As autoridades britânicas preparam-se para receber na segunda-feira o primeiro funeral de Estado desde o do ex-primeiro-ministro Winston Churchill, em 1965, com a presença de dezenas de líderes mundiais.

«Posso confirmar que será o maior evento que a polícia londrina terá que administrar, maior que os Jogos Olímpicos de 2012», declarou o vice-comandante Stuart Cundy.

O «funeral do século» começará na segunda-feira às 10.00 na Abadia de Westminster, diante de 2.000 convidados. Analistas calculam que será assistido por 4,1 mil milhões de pessoas no mundo, graças à televisão e às redes sociais.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou presença, assim como Marcelo Rebelo de Sousa, o brasileiro Jair Bolsonaro e o rei da Espanha, Felipe VI.

O vice-presidente chinês, Wang Qishan, representará seu país. A China foi convidada ao funeral, ao contrário da Rússia, devido à guerra na Ucrânia.

Após o funeral, o caixão será transportado pela capital britânica até o Arco de Wellington, no Hyde Park Corner. No local, será colocado num carro fúnebre para a última viagem até ao Castelo de Windsor.

Uma última cerimónia privada, com a presença apenas do núcleo duro da família real, será celebrada e a rainha será sepultada às 19.30.

O corpo da monarca permanecerá, ao lado de seu marido, na capela do rei George VI, onde estão sepultados o seu pai e sua mãe, assim como as cinzas de sua irmã Margarida.

