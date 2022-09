Carlos III da su primer discurso como rey descartando la abdicación: «Un servicio que renuevo hoy»

Entornointeligente.com /

El nuevo rey remarcó que continuará la vida de servicio de su madre y envió mensajes a sus dos hijos, mostrándose más afectuoso con William.

La tarde de este viernes el rey Carlos III da su primer discurso como soberano de Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones. En su alocución el monarca juró preservar los valores de su país y rindió homenaje póstumo a su madre.

En la instancia confirmó a Camilla Parker-Bowles, su esposa, como su reina consorte. Además, William y Kate pasarán a ser los nuevos Príncipes de Gales.

En este sentido Carlos III también tuvo palabras para su madre, Isabel II, asegurando que tuvo: «una promesa de una vida de servicio renuevo hoy», con lo que da a entender que no abdicará.

«Durante toda su vida mi querida fue una inspiración para mí, y mi familia, tenemos el mejor recuerdo por ella, por su amor, integridad, cariño, guía, comprensión y ejemplo», destacó.

🔴 Carlos III, en su primer discurso como rey: «Quiero honrar la memoria de mi madre». El monarca nombra a su hijo Guillermo y a su nuera Kate príncipes de Gales https://t.co/mvKrtMuojS pic.twitter.com/HMFp5RMyZu

— EL PAÍS (@el_pais) September 9, 2022

Respecto a su hijo William y su esposa Kate indicó: «Estoy convencido que seguirán inspirando y encabezando la conversación nacional. Haciendo que los más marginados sean los más importantes».

«William me sucede como Duque de Cornualles, ducado que yo he representado por más de cinco décadas. Hoy me siento orgulloso de proclamarle Príncipe de Gales», agregó.

En su aparición el monarca también se dirigió hacia Harry y Meghan Markle, Duques de Sussex, aunque de forma mucho más fría en comparación con William.

«También quiero expresar mi amor a Harry y Meghan, mientras siguen levantando sus vidas en el extranjero», subrayó.

Tras tener una reunión con la primera ministra Liz Truss, Carlos III iniciará una gira por Gales, Escocia e Irlanda del Norte.

Asimismo, Carlos III aseguró que desea honrar la memoria de Isabel II.

«En 1947, con motivo de su 21 cumpleaños, se comprometió en una misión de que iba a dedicar toda su vida, larga o corta, a servir a todos sus ciudadanos. Hizo sacrificios por su deber. Quiero honrar la memoria de mi madre y rendir homenaje a su vida», comentó.

Resaltó que en los últimos 70 años la nación ha prosperado y florecido. «Nuestros valores han perdurado. Y los deberes de la monarquía aún continúan. He sido educado para apreciar el sentido del deber para con todos los demás».

«Asi como la reina estaba totalmente dedicada, yo ahora me comprometo solemnemente durante el tiempo que Dios me mantenga vivo, a mantener esos principios constitucionales. Me comprometo a servirles con respeto, con lealtad y con amor», manifestó Carlos III.

En ese sentido, anunció que se compromete a defender los principios de la Constitución «y ponerlos a la cabeza de nuestra nación. Prometo servirles con lealtad, respeto y amor».

Aunque, acotó que ya no será posible que dedique tanto tiempo a las actividades caritativas.

El rey Carlos III aseguró que en esta nueva etapa cuenta con el apoyo de su familia, entre ellos su esposa Camilla y sus hijos.

«Cuento con la ayuda de mi querida esposa Camilla. Nos casamos hace 17 años y ahora se convierte en la Reina consorte, y cuento con ella enormemente. Además, William asume los títulos a los que tanto tiempo he llevado yo. Hoy me enorgullezco de otorgar el título de Príncipe de Gales», dijo.

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com