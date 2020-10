Carlos Gill nos habla del Tren Bioceánico desde Bolivia

Entornointeligente.com /

Una de las cualidades que tiene Carlos Gill es ver oportunidades donde otros fracasaron. Así, en 2014 se hace acreedor del 50% de las acciones de la Ferroviaria Oriental S.A. empresa que se encontraba en abandono para ese momento. Un año después invertiría en Ferroviaria Andina. "Cuando se dio esa oportunidad no pude visualizar otra cosa que "un canal de Panamá" seco, que una el Pacifico con el Atlántico", dice Gill.

Conectar a Bolivia con Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay a través de rieles es uno de los sueños de Gill. "Nos dimos cuenta que Bolivia no tiene salida al mar y el puerto de Rosario es súper congestionado. Vimos que se precisa un puerto para servir la carga boliviana en la cabecera del río, podemos unir los dos océanos por tierra", comenta para un medio local.

Aunque el proyecto del tren bioceánico lo debe realizar el Estado boliviano, Gill como parte del consorcio privado que tiene parte de la concesión, promueve para que esto suceda. "Unir a todos estos países es la verdadera integración del Mercosur".

Bolivia perdió su salida al mar hace más de cien años en una guerra conjunta entre Bolivia, Chile y Perú. Desde ese momento los bolivianos no han descansado en su lucha para recuperar los territorios perdidos y han recurrido a diferentes instancias internacionales para que intercedan. Finalmente, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya se manifestó y determinó que Chile no tiene obligación de sentarse a negociar con Bolivia sobre si le da acceso o no al Océano Pacifico.

Después de esta decisión de La Haya cobra más fuerza el sueño de Gill.

