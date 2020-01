Carlos Encinas, el último mecenas del fútbol chileno

Entornointeligente.com /

Lautaro de Buin ha sido uno de los clubes que mu00e1s atracciu00f3n ha generado en el mercado de pases del fu00fatbol chileno. Sorprendiu00f3 con fichajes como los ex seleccionados Hans Martu00ednez y Fernando Meneses. Tambiu00e9n reclutu00f3 al defensor Josu00e9 Barrera, con pasos por Cobreloa y Rangers, al uruguayo Rodrigo Canosa, quien en Chile estuvo en Santiago Morning y Curicu00f3, y al arquero Eryin Sanhueza, quien jugu00f3 en Audax Italiano. Un equipo estelar para la Segunda Divisiu00f3n, la tercera categoru00eda del fu00fatbol chileno, cuyo lu00edmite de gastos es de $ 15 millones mensuales. n Detru00e1s del ambicioso proyecto estu00e1 Carlos Encinas. El ex delantero, con pasos por Colo Colo y Santiago Wanderers, es el u00faltimo mecenas del fu00fatbol chileno. Sin ir mu00e1s lejos, estuvo detru00e1s de la conformaciu00f3n del plantel de Melipilla, que disputaru00e1 la liguilla de Promociu00f3n. De reojo, dice, miraru00e1 el desenlace de la campau00f1a de los Potros. Hoy, estu00e1 enfocado en Lautaro, aunque no ha definido si ocuparu00e1 la banca o seru00e1 el director deportivo de la instituciu00f3n. n Encinas enfatiza que lo suyo trasciende al dinero. u201cNunca hago las cosas con platau201d, repite varias veces. u201cEs un tema de ingenio y credibilidad. Los jugadores que llegan recibiru00e1n sueldos menores, pero hay incentivos por victorias, por logros. Hoy me llama todo el mundo. El proyecto es atractivou201d, destaca en relaciu00f3n a una idea que surge justo cuando aparecieron las diferencias con la testetera melipillana. u201cMe encontru00e9 con un club rico en historia. Mi papu00e1 hizo clases en Buin. El au00f1o pasado estaban con algunos problemas y los ayudamos a salir del lu00edo. Llegu00f3 Jorge Miranda como tu00e9cnico y el equipo se salvu00f3 del descenso, aunque el estallido social lo evitu00f3 porque el campeonato se terminu00f3. Lautaro de Buin tiene mucho mu00e1s que varios equipos de la Primera B: estadio, espacio para canchas, una sede, una parcela. Tener activos cerca de Santiago no es fu00e1cil y este club los tieneu201d, destaca. n Ese desarrollo iru00e1 de la mano de la experiencia que Encinas acumulu00f3 como futbolista, como tu00e9cnico y tambiu00e9n como empresario. En la banca acompau00f1u00f3 a Oscar Meneses en Universidad de Concepciu00f3n, en una campau00f1a que, en 2004, incluyu00f3 las copas Libertadores y Sudamericana. Tambiu00e9n estuvo con Marcelo Barticciotto en Audax. u201cEl de la U de Conce fue un au00f1o feliz, con un gran grupo. Estaban Peric, Droguett, Figueroa, Paredes. Con un presupuesto anual de US$ 1 millu00f3n, enfrentamos al Cruzeiro de Rivaldo. A Audax llegamos un poco de rebote. Era tarde yau201d, explica. n Su otra vocaciu00f3n son los negocios. u201cSoy el mayor importador de pasto sintu00e9tico, el que mu00e1s canchas hace en Chile. Tambiu00e9n tengo una inmobiliaria, un gimnasio, que serviru00e1 para que entrene Lautaro y al que vienen Paredes y Figueroa. Me gusta estar vinculado al deporte. En uno de mis complejos, en Las Condes, funciona una escuela de fu00fatbol de Colo Colo a la que van 180 niu00f1os.Estudiu00e9 Educaciu00f3n Fu00edsica, porque queru00eda ser futbolista. Me di vueltas por varias carreras. Civil, Arquitectura, Matemu00e1tica. Cuando jugaba, pensaba en Comercialu201d, dice. n El inicio de los emprendimientos estu00e1 vinculado a una figura emblemu00e1tica del Cacique, Daniel Moru00f3n. Con el Loro, su concuu00f1ado, armaron una escuela de fu00fatbol en 1993. Los siguientes pasos fueron una productora, la organizaciu00f3n de ligas privadas, la incursiu00f3n en el negocio del pasto sintu00e9tico y la apertura de un complejo del que era el principal accionista. u201cLa gente lo conoce como de Moru00f3n, pero era, en gran parte, mu00edo. Lo mismo el del Rafa Olarrau201d, resalta. n Sin embargo, su gran inquietud tiene que ver con la cancha. u201cGuardiola gana US$ 25 millones por au00f1o. Ya estu00e1 forrado, pero sigue trabajandou201d, compara. Por eso, busca modelos. Uno es Jorge Sampaoli. u201cSiempre me pregunto por quu00e9 le miran la parte no futbolu00edstica, siendo que es un crack. Si es deshonesto, que lo definan los tribunales. Ojalu00e1 que vuelva a Chileu201d, sostiene. n De su paso por los albos en la exitosa du00e9cada de los noventa, tambiu00e9n quedaron nombres. u201cMirko Jozic, a diferencia de la que gente lee, trabajaba muy poco. A los 15 minutos se iba al camaru00edn. Lo que quiso proponer pillu00f3 a Barti muy bien, a Espinoza, a Margas, lo mismo,a Moru00f3n atajando todo. Ese plantel lo armu00f3 Jorge Vergara. Por eso valoro mu00e1s lo que hizo Bielsa, que cuando le faltaba un lateral derecho inventu00f3 a Islau201d, destaca. A Vergara, el controvertido ex dirigente del Cacique, lo une una peculiar relaciu00f3n: u201cSoy bien amigo suyo, pero lo tengo bloqueado por intruso. Me agota. A Adomaitis (el actual tu00e9cnico de Melipilla) le debe pasar lo mismo. No le hablo hace un au00f1ou201d. n Lo que mu00e1s refuerza, en todo caso, es su intenciu00f3n al llegar a Buin. u201cNo estoy invirtiendo, lo hago por vocaciu00f3n. Ya habru00e1 tiempo para ver los pormenores. Lo importante es que el equipo sea el mejor, lo mismo que la instalaciones y los viajes, y que los sueldos se paguen los 30. Si esas condiciones estu00e1n, voy a estar. Para subir. No me interesa ser el dueu00f1o de Lautaro. Quiero ser tu00e9cnico. Cuando sea accionista, voy a ser empresario declarado, no escondido. En el fu00fatbol no estoy para ganar plata. Mi vocaciu00f3n es ser tu00e9cnico, pero queda tiempo para definir mi funciu00f3n. Nadie gana plata con el fu00fatbol. A lo mu00e1s, puedes empatar, pero es tan pasional que uno siempre quiere estaru201d, concluye.

