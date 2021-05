Carlos Durán habló de su participación en el importante libro de Rutherford

Entornointeligente.com / El cirujano cardiovascular Carlos Durán, destacado en Venezuela por tratar varices, pie diabético y úlcera venosa, formó parte del importante libro Rutherford Cirugía Vascular y Terapia Endovascular de Anton N. Sidawy y Bruce A. Perler en su novena edición.

En la obra, que es considerada “La Biblia de la Cirugía Vascular”, Durán se encargó de la corrección científico médica en español.

“Para mi fue más que un honor formar parte de este libro, de esta Biblia para nosotros los cirujanos cardiovasculares. En la obra podrán encontrar un sinfín de datos importantes que tal vez no se consigan en ninguna otra parte”, comentó el doctor.

Durán asegura en el prefacio del libro que la cirugía vascular “ha evolucionado en los últimos años de manera extraordinaria”. “Yo me siento muy orgulloso de que en nuestro país Venezuela estemos participando y aportando nuestro granito de arena para la medicina a nivel mundial “, precisó el cirujano cardiovascular.

