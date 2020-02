Carlos Cruz recibió duras críticas tras realizarse su primer tatuaje

Entornointeligente.com /

El actor Carlos Cruz, de 51 años, se realizó su primer tatuaje en homenaje a sus hijos, sin embargo, parece ser que a algunos haters no les agradó que Cruz estuviera haciendo este tipo de cosas por su “avanzada” edad.-

Algunos no perdieron la ocasión para criticar al artista en redes sociales a tal punto de que el actor tuvo que bloquear los comentarios para la publicación.

Rápidamente realizó un comunicado en donde expresó que él hacia lo que quisiera con su cuerpo y que cómo decidiera mostrar su amor por sus hijos también era su asunto, no el de los demás.

“Mi cuerpo es MIO…..lo tatuo….engordo, adelgazo, pinto, rayo, me dejo mi verruga en la nariz, mi barba con canas…. hago con el lo que yo quiera y nadie tiene derecho a meterse en ello!”, escribió.

View this post on Instagram En proceso de cicatrización de mis tatuajes en honor a mis chamos, realizados por el execelente artista del tattoo @jeanfalconitattoo 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 Que sabroso se siente ser como queramos y hacer lo que nos plazca!!! #sernoparecer #viviralmaximo #vivirsinpermiso #vivoydejovivir #yahoraesquefalta #ilovetattoos y mi camisa #ilovecuracao

A post shared by Carlos Cruz (@carloscruzc3) on Feb 7, 2020 at 9:54am PST

LINK ORIGINAL: El Farandi

Entornointeligente.com